Încă un „divorț” pentru Tăriceanu: ALDE și PRO România „își manifestă dorința de a merge pe drumuri separate”

Petre Ionel, liderul partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) Dâmbovița, spune că membrii ALDE, dar și cei din PRO România își manifestă dorința de a merge pe drumuri separate după eșecul de la alegerile parlamentare.

„România are prioritate! Alegerile generale au fost pierdute, dovadă că fuziunea prin absorbție nu a fost bine primită de către români. Personal, am tras semnalul de alarmă încă de la început, pentru că oamenii nu văd cu ochi buni unirea unor extreme politice, reprezentate de adevărații liberali și renegații socialiști. E clar că nu a fost decât un compromis de ultima oră, deloc de bun augur”, afirmă Petre Ionel, scrie mediafax.ro.

El spune că, în prezent, „membrii ALDE, dar și cei din PRO România își manifestă dorința de a merge pe drumuri separate”.

„Este bine cunoscut faptul că am depus întâmpinare în procesul de fuziune dintre cele două partide, însă am convingerea că fuziunea poate fi denunțată și de comun acord. Politica la fel și legile sunt făcute de oameni pentru oameni! În concluzie, solicit public conducerii celor două partide separarea politică prin strângere de mână. Am încredere că se înțelege faptul că altfel nu se poate”, conchide politicianul.

PRO România și ALDE au decis, într-un congres comun, organizat în noiembrie 2020, fuziunea celor două partide. Membrii ALDE au candidat pe listele Pro România la alegerile generale, însă formațiunea nu a trecut pragul electoral.

