63 de DECESE în rândul pacienților cu COVID-19, în ultimele 24 de ore. 1.091 de pacienți se află în stare gravă la ATI

În intervalul 14.01.2021 (10:00) – 15.01.2021 (10:00) au fost raportate 63 de decese (40 bărbați și 23 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

Aceștia au fost internați în spitalele din Alba, Brăila, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Ilfov.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.

60 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.635. Dintre acestea, 1.091 sunt internate la ATI.