31 august – 1 septembrie 2024 | „Drag de Întregalde”: Târg cu produse naturale, expoziție etnografică, parada portului popular și spectacol folcloric. PROGRAM

„Drag de Întregalde”, ediția a III-a , are loc în acest an în perioada 31 august-1 septembrie. Organizatorii au pregătit pentru ediția din acest an ateliere de meșteșuguri, jocuri pentru copii, lansări de carte, teatru, spectacole folclorice și multe alte surprize.

PROGRAM

SÂMBĂTĂ, 31 August

10.00-18.00 – Târg cu produse naturale

Expoziția Etnografică a comunei Întregalde.

Meșteșuguri uitate

– Prelucrarea Cânepii

– atelier practic- Mariana Mereu

12.00-14.00 „Generația de aur. 1974 – 2024”- Școala Întregalde

11.30- 15.30 Jocuri și surprize pentru copii – Curtea școlii Întregalde

14.00- 14.30 Imn și cântec patriotic Tudor Florin Limbean, Bicentenarul nașterii eroului național Avram lancu- Asociația

Avram lancu 1848 & Cartea din Rulotă

14.30- 14.55 Lansare de carte- „Comuna Întregalde în Izvoarele Istorice- prof. univ. dr. Valentin Ciorbea

10.00- 15.00 „Dragostea la om când vine”- Alaiul mirelui

– drumeție Întregalde- Popești (și retur)

15.00 18.00 – „Dragostea la om când vine l – Nuntă tradițională la Întregalde”, Cântecul și Jocul Miresei, susținut de Ștefania Cristea-Marian, Stelian Mătărângă și Taraful Fii Satului Întregalde, Dobre Ovidiu și Sara Văduva de la Asociația Culturală Lirica Petroșani

18.00- 19.00 Palatul Copiilor- Grupul vocal tradițional

19.00- 20.00 Teatrul Skepsis- piesa: Orient Expres

20.00- 21.00 Folk interactiv Daniel Făt (recital)

DUMINICĂ, 1 septembrie

9.00- 12.00 Sfânta Liturghie – Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavril” Necrilești

12.30- 13.00 Parada portului popular – plecare de la Podul din Florești

13.00- 13.30 Fanfara din Petrești

13.30- 20.00 – Spectacol de muzică populară: Taraful Fii Satului Întregalde, Ștefania Cristea- Marian, Emil Daniel Borteș, Iustina Șpan, Stelian Mătărângă, Ansamblul Căminului Cultural Mugurii de la Cergău, Roxana Kiș, Oana Marian, Cornelia Goția, Gabriel Bucur, Bebe Radu Dragomir, Dorina Maria Fer, Ansamblul folcloric 60 Plus al Primăriei Municipiului Alba lulia, Eugen Mihăilă și formația Adi Străulea, Ansamblul Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal

soliști: Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută, Robert Târnăveanu.

Recunoaștere și mulțumire pentru persoanele cu merite deosebite în serviciul comunității.

VREI SA VII DAR NU STII CU CE?

CURSĂ SPECIALĂ:

Sâmbăta, 31 august 2024

-Autobuzul pleacă la ora 10.00 din Alba-Iulia și retur ora 21.00.

Duminica, 1 septembrie 2024

-Autobuzul pleacă la ora 10.00 din Alba Iulia și retur ora 21.00.

Evenimentul este organizat de către Primăria Întregalde și Consiliul Local Întregalde, alături de Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.

