3 decembrie: Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, celebrată prin promovarea programelor pentru incluziunea socială

În fiecare an, la data de 3 decembrie, Organizația Națiunilor Unite și agențiile de specialitate marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, având scopul de a promova programe pentru îmbunătățirea condițiilor de viață pentru categoriile sociale defavorizate reprezentate de persoanele cu dizabilități sau handicap.

Această zi a fost proclamată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în 1992, prin rezoluţia 47/3, pentru a marca încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilităţi (1983-1992).

Tema evenimentelor organizate de ONU diferă în fiecare an; pentru 2019, aceasta a fost „Promovarea participării persoanelor cu dizabilităţi şi a conducerii acestora: luarea de măsuri în cadrul Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030” („Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda”), menţionează site-ul oficial al ONU, www.un.org, citat de Agerpres. Abordarea este una care se concentrează pe accederea persoanelor dizabile la dezvoltarea incluzivă, echitabilă şi durabilă, în special în ce privește educaţia, creşterea şi ocuparea forţei de muncă sau accesibilitatea aşezărilor umane.

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, peste un miliard de oameni sau 15% din populaţia lumii suferă de cel puțin o dizabilitate, 80% dintre aceştia provenind din ţările în curs de dezvoltare, iar 50% neavând acces la sistemul de îngrijire medicală. Mai mult de 100 de milioane de persoane cu dizabilităţi sunt copii, iar aceștia sunt de 4 ori mai expuși riscului de agresiune fizică/violenţă.

Pentru cei interesați, reamintim că punem la dispoziție pe website-ul nostru textul integral al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Convenţia, adoptată în 2006 şi semnată de 180 de ţări, promovează drepturile şi bunăstarea persoanelor cu dizabilităţi în vederea implementării Agendei pentru Dezvoltare Durabilă din anul 2030 şi a altor cadre internaţionale de dezvoltare.

Totodată, revenim asupra necesității înțelegerii diferențelor dintre handicap și dizabilitate conform noilor abordări promovate de OMS și preluate de legile românești. În postarea intitulată Încadrarea copiilor cu dizabilități de auz în grade de handicap. Definiție, criterii, aplicare am subliniat că

„Dizabilitatea este un fenomen complex, multidimensional şi în dinamică, în prezent accentul fiind pus pe înlăturarea barierelor de atitudine şi de mediu, care împiedică participarea deplină şi efectivă a persoanelor cu dizabilităţi în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Tranziţia de la o perspectivă individuală, medicală a dizabilităţii la o perspectivă structurală, socială reprezintă schimbarea de la modelul medical la modelul social în care oamenii sunt consideraţi defavorizaţi de societate, prin bariere de atitudine şi de mediu.”

Sursa: darulsunetului.ro