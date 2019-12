3 decembrie: Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi

Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități este marcată în fiecare an, în data de 3 decembrie, cu scopul de a promova și implementa programele destinate îmbunătățirii condițiilor de viață pentru aceste categorii sociale defavorizate.

Pe adresa redacției, o cititoare ne-a transmis următoarul mesaj: „Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități reprezintă un prilej prin care ne exprimam solidaritatea și respectul pentru persoanele cu handicap. Nu lipsa sau prezența unei dizabilități îi face pe oameni deosebiți, ci caracterul, munca, talentul și aptitudinile”.

Și exact așa și este. Din păcate, în țara noastră, o persoană care suferă de o anumită dizabilitate, nu este ajutată foarte mult pentru a fi integrată fără probleme, ci din contră, este marginalizată și etichetată. Cu toate că, în spatele acelui cărucuior cu rotile sau oricărei etichete „lipite” de o fișă medicală, poate mult prea dură, se poate ascunde o persoană minunată, mult mai talentată și mai capabilă, decât una „normală”.

Marcarea International Day of People with Disability are ca obiectiv promovarea unei mai bune înțelegeri în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine față de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în prezent, peste un miliard de oameni, adică 15% din populația lumii trăiesc cu anumite forme de dizabilitate, 80% dintre aceștia provenind din țările în curs de dezvoltare, iar 50% neavând acces la sistemul de îngrijire medicală. O statistică îngrijorătoare este și aceea care arată că mai mult de 100 de milioane de persoane cu dizabilități sunt copii, iar probabilitatea ca aceștia să se confrunte cu violența este de patru ori mai mare decât în rândul copiilor fără probleme.

În România, numărul total de persoane cu dizabilităţi era de 833.131 la finele lunii iunie 2019, din care 97,88% (815.463 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate) şi 2,12% (17.668 persoane) în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate), conform datelor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD), preluate de agerpres.ro.

Așadar, la 30 iunie 2019, rata persoanelor cu dizabilităţi raportată la populaţia României era de 3,76%. Regiunea Sud-Vest Oltenia înregistra cea mai mare rată, respectiv 4,81%, urmată de Sud-Muntenia, cu 4,29% şi de Nord-Vest, cu 4,15%.

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, tipurile de handicap sunt fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare, iar gradele de handicap sunt grav, accentuat, mediu şi uşor.

Numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 39,39% din total (faţă de 38,53% la 30 iunie 2018), cele cu handicap accentuat 49,39% (faţă de 50,28% la 30 iunie 2018), iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,22% (faţă de 11,19% la 30 iunie 2018).

Numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi la 30 iunie 2019 este de 499 (faţă de 489 la 30 iunie 2018), dintre care: 435 rezidenţiale (faţă de 426 la 30 iunie 2018) şi 64 nerezidenţiale – de zi (faţă de 63 la 30 iunie 2018).

Aproximativ două treimi (59,77%) din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi sunt centre de îngrijire şi asistenţă (28,28%), având 6.330 de beneficiari, şi locuinţe protejate (31,49%), având 983 de beneficiari. Aceştia reprezintă 41,39% din numărul total de 17.668 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale.

Să încercăm să ajutăm mai mult semenii de lângă noi, aflați în suferință!