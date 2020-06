3-5 IULIE 2020| Alba Iulia Music & Film Festival – Filme multi-premiate și experiențe cinematografice inedite în aer liber, la cea de-a 8-a ediție

Alba Iulia Music & Film Festival revine în perioada 3-5 iulie 2020 cu o ediție adaptată noului context, dar plină de surprize cinematografice. Selecția de filme pregătită de organizatori cuprinde producții românești și internaționale, multe dintre ele niciodată proiectate în sălile de cinema din țară.

„Văzut la început ca un „frate mai mic al TIFF-ului”, Alba Iulia Music and Film Festival a crescut și a confirmat an după an. În 2020 este o formă de rezistență prin cultură în fața „ celor 3 V”: vremurile, virusul și vicisitudinile. E cu atât mai îmbucurător cu cât AIMFF a rămas printre puținele evenimente din calendarul municipalității care au putut fi păstrate pentru că pot fi adaptate contextului actual, cu măsuri clare de siguranță si distanțare. Începutul lui iulie se anunță, așadar, mai mult decât interesant în Cetate, printr-un mix de film si muzică, de imagini și concerte, printr-o stare de bine de care ne era dor tuturor.“ , spune Voicu Paul, viceprimar cu atribuții de primar al Municipiului Alba Iulia.

Toate proiecțiile programate între 3 și 5 iulie, în cetatea Alba Carolina, vor avea loc în aer liber, cu respectarea regulilor impuse de autorități. Purtarea măștii va fi obligatorie, la fel și distanțarea socială, spectatorii asumându-și, prin participare, respectarea îndrumărilor organizatorilor, pentru a putea trăi experiența festivalului în deplină siguranță.

Un film de o imaginație deosebită și una dintre cele mai apreciate producții românești la nivel internațional, în 2019, Călătoria fantastică a Maronei va deschide prima seară a festivalului. Cel de-al 3-lea lungmetraj de animație al regizoarei Anca Damian este vibrant și surprinzător prin stilistica diferită pe care o abordează. Povestea cățelușei care trece pe la diverși stăpâni, spusă chiar din perspectiva acesteia, a reușit să emoționeze publicul din întreaga lume: a câștigat Marele Premiu și Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Filme de Animație (BIAF) Coreea, Premiul special al Juriului la Animation is Film Festival din Los Angeles, a fost pe lista mai lungă a filmelor candidate la premiul Oscar pentru animație și unul dintre nominalizații la European Film Awards.

Dorian Boguță este din nou prezent la AIMFF, dar pentru prima data în postura de regizor. Thriller-ul Urma este unul dintre puținele filme românești care a apucat lansarea în acest an, fără a ajunge însă în multe săli de cinema din cauza pandemiei. Proiecția din cetatea Alba Carolina va da șansa publicului de a urmări un film foarte captivant, atipic, cu o distribuție în care actori cu experiență precum Teodor Corban, Dragoș Bucur sau Liviu Pintileasa joacă alături de Mădălina Ghenea și Irina Rădulescu, fiica regretatului actor Dem Rădulescu, aflată la debutul său în film.

Două subiecte foarte sensibile din istoria modernă a României sunt aduse în atenția publicului în programul festivalului. Beatificat, în 2019, de Papa Francisc, episcopul Iulian Hossu este personajul în jurul căruia se construiește povestea filmului Cardinalul, un omagiu adus de regizorul Nicolae Mărgineanu preoților care și-au găsit sfârșitul în închisorile comuniste. Colectiv, primul documentar românesc selectat la Festivalul de la Veneţia, spune povestea primului an de după tragicul incendiu din clubul omonim, în urma căruia și-au pierdut viața 64 de tineri. Vizionarea lui este o experiență intensă și marcantă, dar absolut necesară.

Dintre producțiile străine selectate în acest an, în programul AIMFF, spectatorii pot vedea, în premieră la Alba Iulia, The County, cel mai recent film al lui Grímur Hákonarson, lansat la Toronto Film Festival, un nou spectacol vizual în care fascinantul peisaj islandez pare să inspire o forță aparte personajelor. Parasite nu mai are nevoie de nicio prezentare, a fost filmul senzație al anului 2019, cu un triumf absolut la gala Oscarurilor din acest an. Filmul lui Bong Joon-ho e fascinant la fiecare nouă vizionare și lasă loc de noi descoperiri.

Superstaruri ale muzicii britanice devin subiect de film în As It Was și Rocketman. Fanii încă neconsolați de destrămarea trupei Oasis vor fi alături de Liam Gallagher în As It Was, ce documentează încercarea sa de a reveni la gloria de odinioară. O glorie la care sir Elton John nu a trebuit să renunțe niciodată, fiind una dintre cele mai importante figuri ale muzicii pop din ultimele decenii. Rocketman nu e o biografie a vieții acestuia, insistă regizorul filmului, Dexter Fletcher, ci mai degrabă o reinterpretare a ei din perspectiva celor mai mari hit-uri create de superstar.

Programul complet al filmelor, dar și celelalte evenimente din cadrul festivalului vor putea fi găsite, în curând, pe albafilmfest.ro.

Alba Iulia Music & Film Festival este prezentat de TIFF, în organizarea Asociației Film și Cultură Urbană (AFCU) și a Primăriei Municipiului Alba Iulia.

