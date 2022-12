28 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Comoara din ALBA, găsită cu ajutorul detectoarelor de metale: Unde au fost găsite sute de monede antice

Un bărbat a găsit o adevărată comoară în Alba, cu ajutorul detectorului de metale, care constă în sute de monede antice, găsite pe un teren.

„O plimbare cu intenția de a ”arde calorii” după sarmalele de Crăciun am ieșit cu Grecu Vlad la o plimbare scurtă. Nimic nu prevestea furtuna ce urma să apară. Cum suntem obsedați să detectăm mai ales prin arături azi ne-am făcut ”tocuri imense” din noroi la cizme așa că am vrut să renunțăm repede.

Dar la marginea drumului pe când să ne închidem detectoarele ne așteptau 729 denari romani, plus alte câteva zeci în ulcica care le-a fost aproape 2000 de ani ”casă”.

Sunat arheolog, context distrus, mocirlă până în gât (porțiunea unde am gasit vasul cu monede era destul de dreaptă și stătea umezeala la 10-20cm) plus că decoperirea era practic în drum, la marginea parcelei și cum am prins pe mulți în concediu am decis să scoatem totul cu grijă la lumină urmăriți de un arheolog live care era și el în concediu.

Din păcate vasul a fost mutat de la locul inițial și spart de grapă/plug/roată tractor. Dar totuși contextul e vasul care poate spune multe la ulterioare investigații. Am reușit să recuperăm multe fragmente din el. A fost fain, adrenalină, vânt, noroi, iar pe cand am ajuns acasă aveam nămol și în gură…”, a scris bărbatul, în mediul online.