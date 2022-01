26 ianuarie: 104 ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu. La 3 decenii de la execuția sa, oamenii încă îi cinstesc memoria la mormânt

FELICITARI de 8 MARTIE. Mesaje de 8 MARTIE 2022. Cele mai frumoase TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE

Fie că este vorba de mămici, soţii, iubite, prietene sau colege, cu toţii transmitem în această zi un gând bun către persoanele dragi de sex feminin din viaţa noastră. Iată mai jos câteva sugestii, mesaje, urări şi sms-uri, care sperăm să vă fie de ajutor în a vă mărturisi iubirea şi ataşamentul faţă de acestea.

FELICITARI de 8 MARTIE – URARI de ZIUA FEMEII pentru mame:

– Iti multumesc cu toata fiinta mea si as vrea sa stii, chiar daca nu-ti spun tot timpul asta, ca te iubesc, iar acest sentiment nu va inceta niciodata.

– O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mamico!

– Cu venirea primaverii, ai venit tu. A rasarit primul ghiocel si cu el dragostea mea pentru tine. Ti-am daruit un buchet de flori si tu mi-ai daruit dragostea ta si de atunci in sufletul meu e intotdeauna primavara, pentru ca acolo esti tu. Tu esti primavara sufletului meu. Te iubesc.

– Iti multumesc ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc. Si pe ceilalti, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!

– De 8 martie, un gand marunt pentru iubirea imensa pe care ti-o port. La multi ani, mama!

– Pentru ziua ta, mamico, iti trimit un ghiocel. Cat de mic il vezi, cuprinde toata primavara-n el.

– Unei singure fiinte din viata mea ii datorez tot ceea ce eu am si ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat nastere, m-a crescut si m-a invatat sa iubesc. Nu exista cuvinte care sa o descrie! Te iubesc, mama! La multi ani!

– Tu ai adus in calea mea fericire, bunatate si dragoste. Multumesc pentru lectiile de viata pe care mi le-ai daruit. De la tine am invatat ca pot fi sensibila, dar si puternica, in acelasi timp. In aceasta zi de primavara iti adresez un gand bun si curat, dar si un martisor din suflet. La multi ani, mama!

FELICTARI de Ziua Femeii, 8 MARTIE – URARI ZIUA FEMEII pentru femeile din viata ta:

– Azi uita cine esti si trezeste-te la viata o data cu natura. Fii un fluture zglobiu si aseaza-te pe prima floare a puritatii. Ziua sa-ti fie mai senina ca infinitul. La multi ani, floare a primaverii!

– Fie ca acest martisor sa ne aduca linistea si fericirea de care avem nevoie toti, si ca iubirea sa ne imbratiseze sufletul.

– Pe aripi de primavara / 8 Martie lin coboara / Si in a lui privire / Va aduce mult noroc si fericire!

– Iti doresc ca rasaritul soarelui sa-ti aduca peste zi implinirea viselor alaturi de tot ceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat. Un 8 Martie insorit!

– Ziua asta sa fie un prilej de bucurie pentru noi toate, sa simtim mai putin apasarea grijilor si sa ne umplem gandurile si sufletul de caldura primaverii. La multi ani, tuturor femeilor!

– Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni.

– Pisoiasul a sosit / Martisor mi-a daruit / Trandafirul rosu foc / Iti va aduce noroc.

– De 8 Martie iti doresc sa primesti atatea flori incat sa-ti faci gradina. Atatea felicitari incat sa ai vorbe bune pentru tot anul. O primavara cu multa bucurie!

FELICITARI de 8 MARTIE – Urări pentru mame

„O mamă atât de minunată ca tine merită ca fiecare zi să fie 8 martie! La mulţi ani, mămico!”

” Îţi multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!”

„Unei singure fiinţe din viaţa mea îi datorez tot ceea ce eu am şi ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat naştere, m-a crescut şi m-a învăţat să iubesc. Nu exista cuvinte care să o descrie! Te iubesc, mama!

„Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ţi spune cât de mult însemni pentru mine. Vreau să-ţi mulţumesc pentru tot ceea ce am învăţat de la tine: cum să dăruiesc necondiţionat, cum să am încrede în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fără a cere nimic în schimb, tu eşti cea care mi-a oferit sprijin şi încurajări când aveam nevoie, tu ai fost mereu alături de mine când viaţa părea împotriva mea.Te iubesc, mămica mea…”

„Un gând mărunt pentru iubirea imensă pe care ţi-o port. La mulţi ani, mama!”

„Singura persoană care va avea întotdeauna încredere în mine, care va fi întotdeauna lângă mine, care mă va iubi întotdeauna … întotdeauna mama mea! La mulţi ani!

„Prima dată când am deschis ochii, te-am văzut pe tine MAMĂ. Acum, că m-ai crescut sunt fericită că mi-ai dat viaţă şi vreau să îţi multumesc! Te iubesc şi iti urez un sincer La mulţi ani, MAMA!!!”

„Poate că pentru lume tu eşti numai o persoană, dar pentru anumite persoane tu eşti întreaga lume! La mulţi ani!”

„Tu, mămico dragă, ne îndrumi paşii şi ne sprijini să mergem pe drumul drept. Noi îţi multumim şi te iubim. La multi ani!”

„Mami, te iubesc. Pentru mine eşti unică, eşti primăvara mea însorită! La mulţi ani!”

„Dragă mamă, de ziua mămicilor eu îţi urez multă sănătate şi să te bucuri de toţi cei ce te înconjoară! La mulţi ani”

„Draga mea mămică, O primăvară caldă să fie în sufletul tău. Îţi mulţumesc că ai avut grijă de mine cu atâta atenţie.Te iubesc din tot sufletul.Cu drag ….”

„Din suflet îţi dăruiesc, ca în fiecare an, firavul mărţişor şi odată cu el toată dragostea ce ţi-o port. Te iubesc! La mulţi ani!”

„Scumpa mea, MAMĂ! Deşi ştiam că primăvara este un anotimp închinat iubirii nu l-am sărbătorit niciodată ca atare. Dar primăvara asta este atât de îmbietoare, totul renaşte şi odată cu natura simt renăscând şi sentimentele mele pentru tine, care sunt mai puternice ca oricând. Fiecare primăvară care a trecut peste noi a lăsat în viaţa noastră un strop de viaţă, de vitalitate şi de voie bună. Toate astea nu ar fi însemnat nimic dacă nu ai fi fost alături de mine. Tu eşti cea care mi-a transformat zilele într-o primăvară, tu eşti cea care atunci când mi-a fost rău ai fost alături de mine şi m-ai încurajat, tu eşti cea care când mi-a fost bine m-ai încurajat să merg spre mai bine. M-am gândit să-ţi mulţumesc pentru darurile minunate pe care mi le-ai făcut de-a lungul timpului şi am ales această comoară în care am închis toată dragostea mea pentru tine şi o rază de soare din primăvara asta frumoasă. Te iubesc, mama.”

„Dacă viaţa ta ar depinde de iubirea pe care ţi-o port…..ai fi nemuritoare!LA MULŢI ANI, scumpa mea MĂMICĂ!

„Draga mea mamă, Am căutat să găsesc un cadou potrivit pentru tine… şi cred că l-am găsit. Sper să-ţi umple ziua de bucurie atunci când îl vei primi. La Mulţi Ani!”

„Ştiu că nu ţi-am arătat mereu că am apreciat ceea ce ai făcut pentru mine. Îţi sunt recunoscătoare că exist. Ţie îţi datorez omul care sunt astăzi, datorită ţie sunt un om mai bun. Tu m-ai învăţat să mă respect şi să respect pe alţii, tu eşti cea care m-a învăţat sa fiu tolerantă, tu eşti cea care m-a ascultat întotdeauna şi care a fost alături de mine mereu”

„Îţi sunt recunoscătoare pentru faptul că m-ai iubit necondiţionat şi că ai avut grijă de mine toată viaţa, îţi sunt recunoscătoare pentru că îţi pasă de viaţa mea, pentru că ai mereu o vorbă bună pentru mine când lucrurile merg rău. Îţi urez o zi plină de voie bună şi sper ca dragostea mea să îţi umple viaţa la fel cum dragostea pe care mi-ai purtat-o tu a umplut-o pe a mea. La mulţi ani, mama!”

„Sunt cel mai fericit bărbat, am trecut împreună prin bune şi rele, nu trebuie să-ţi dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru că toată lumea ştie că tu eşti minunea vieţii mele. La mulţi ani, scumpa mea soţie”

„Îţi urez o zi a femeii în care să te bucuri de fiecare rază de soare, de fiecare pată de verdeaţă şi… de dragostea mea necondiţionată. La mulţi ani, de Ziua Femeii”

„Azi uită cine eşti şi trezeşte-te la viaţa o dată cu natura. Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii. Ziua să-ţi fie mai senină ca infinitul. La mulţi ani, floare a primăverii.Te iubesc”!

” Îţi doresc ca aceste zile de primăvară şi răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… te iubesc!”

„Odată cu venirea primăverii, ai venit tu… a răsărit primul ghiocel şi cu el dragostea mea pentru tine… ţi-am dăruit un buchet de flori şi tu mi-ai dăruit dragostea ta… şi de atunci în sufletul meu e întotdeauna primăvara… pentru că acolo eşti tu… tu eşti primăvara sufletului meu. Te iubesc!”

„Te port oriunde în gândurile mele şi te simt chiar dacă eşti departe de mine! De 8 martie îţi urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

„Pentru că sunteţi cele care înseninează zilele bărbaţilor – deşi ei se plâng dar numai pentru că aşa s-au obişnuit – pentru că sunteţi cele care suflaţi dragoste peste orice faceţi voi şi familia voastră, pentru că sunteţi cele care numai când priviţi către copiii voştri, daţi lumii mai multă frumuseţe, pentru că sunteţi cele care găsesc în fiecare zi timp pentru orice problemă şi orice nevoie a celor dragi, pentru că, deşi vă mai plângeţi câteodată, o luaţi de la capăt în fiecare zi, mai puternice şi mai hotărâte, pentru că sufletul vostru ştie ce e iubirea, cum se dăruieşte şi cum se primeşte ea… şi pentru tot ceea ce reprezentaţi… pentru voi timpul se opreşte puţin în loc la fiecare început de Primăvară, să vă aducă un omagiu…La mulţi ani!

FELICITARI 8 MARTIE – Urări pentru iubite

„Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani, draga mea!”

„Când mă uit afară, văd doar vânt şi ploi. Când mă uit la cer, e mereu înnorat şi cenuşiu. Dar când mă uit la tine ştiu că va veni timp frumos, pentru că tu eşti soarele şi primăvara mea. La mulţi ani!”

„Îţi doresc ca aceste zile de primăvară şi răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… te iubesc!”

„Fluturele meu…. Frumuseţea, ca şi zborul şi iubirea, de cenusa-şi leagă firea. De-i ştergi fluturelui praful, nici o vrajă, nici o boare, nu-l vor face să mai zboare.Tu eşti fluturele meu şi promit că niciodată nu voi şterge praful dragostei de pe aripile tale. La mulţi ani!”

„De ziua ta… Ce aş putea să-ţi doresc mai mult decât să ai în suflet veşnic primăvară?”

Felicitări de 8 martie pentru colege, prietene. Urări de 8 MARTIE

” Îţi doresc ca răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat. Un 8 Martie însorit!

” 1000 de flori şi tot atâtea gânduri bune pentru o persoană deosebită. Vă doresc o zi specială, la fel ca dumneavoastră. la mulţi ani!”

„Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani!”

„Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc un 8 Martie special!”

„La mulţi ani pentru o femeie de nota 10! Să nu te schimbi niciodată!”

” Să fii sănătoasă şi o poftă permanentă de o retrezire la viaţă, o veşnică reînoire de forţe şi bucuria de a trăi.

Aşa să fie, îţi doresc cu drag…!

„De 8 martie îţi urăm o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea noastră prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

„Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni…şi fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale. Vă doresc un 8 Martie cât mai frumos”

” Ziua asta să fie un prilej de bucurie pentru noi toate, să simţim mai puţin apăsarea grijilor şi să ne umplem gândurile şi sufletul de căldura primăverii. La mulţi ani, tuturor femeilor!”

„De 8 Martie senin,

Într-un cadru anonim

Primăvara a sosit

În al iernii asfinţit.

Primăvară-n suflet vă doreşte …”

„Dacă vezi că soarele-ţi râde prin păr, dacă simţi miros de ghiocei, dacă auzi ciripit de păsărele, atunci înseamnă că trăieşti o nouă primăvară… Fie ca primăvara să-ţi aducă bucurie în suflet, fericire şi linişte. Îţi doresc multă sănătate şi pace şi sper că într-o zi să te alături şi tu clubului mămicilor că este o experienţă de neimaginat!”

„Închin paharul pentru noi Femeile! pentru bărbaţii care ne au, pentru nenorociţii care ne-au avut şi pentru cei care vor avea norocul să ne cunoască!Pentru toate femeile frumoase pe care vreau să le văd fericite!”

Urare de 8 Martie pentru profesoare

Nu exista prilej mai minunat de dăruire decât să poţi da zi de zi ce ai mai bun din tine. Să poţi să înveţi cu înţelepciune şi răbdare pe cel ce a venit la tine. Pentru călăuzirea paşilor pe drumul vieţii şi ştiinţei, pentru învăţarea şi cunoştinţele dăruite. Vă mulţumim cu respect, doamna Profesoară! La mulţi ani!!!

Felicitări de 8 MARTIE generale

„Ştiu că nu ţi-am arătat mereu că am apreciat ceea ce ai făcut pentru mine. Îţi sunt recunoscătoare că exist – ţie îţi datorez omul care sunt astăzi, datorită ţie sunt un om mai bun. Tu m-ai învăţ să mă respect şi să respect pe alţii, tu eşti cea care m-a învăţat să fiu tolerantă, tu eşti cea care m-a ascultat întotdeauna şi care a fost alături de mine mereu. La mulţi ani”

„Îţi sunt recunoscătoare pentru faptul că m-ai iubit necondiţionat şi că ai avut grijă de mine toată viaţa, îţi sunt recunoscătoare pentru că îţi pasă de viaţa mea, pentru că ai mereu o vorbă bună pentru mine când lucrurile merg rău. Îţi urez o zi plină de voie bună şi sper că dragostea mea să îţi umple viaţa la fel cum dragostea pe care mi-ai purtat-o tu a umplut-o pe a mea”

„Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ţi spune cât de mult însemni pentru mine. Vreau să-ţi mulţumesc pentru tot ceea ce am învăţat de la tine: cum să dăruiesc necondiţionat, cum să am încrede în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fără a cere nimic în schimb, tu eşti cea care mi-a oferit sprijin şi încurajări când aveam nevoie, tu ai fost mereu alături de mine când viaţa părea împotriva mea.Te iubesc, mămica mea…”