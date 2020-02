25 februarie: O nouă ediție BebeBiblioteca la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba. Proiect dedicat femeilor însărcinate și tinerilor părinți



Proiectul BebeBiblioteca inițiat și coordonat de către Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, revine cu o nouă ediție ce va avea loc marți, 25 februarie 2020, la sala de lectură a bibliotecii.

Proiectul este destinat femeilor însărcinate, tinerilor părinți și copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani și are ca scop crearea unui spațiu de întâlnire pentru viitorii și proaspeții părinți, un spațiu în care pe lângă activități de sociabilizare și animație culturală, cei prezenți pot consulta literatură de specialitate, fie în regim de sală de lectură, fie prin împrumut la domiciliu. sau să poată întâlni persoane abilitate care să-i pună la curent cu cele mai noi metode de parenting, cu noile apariții editoriale sau cu viața culturală derulată în orașul nostru.

Întâlnirea lunii februarie va debuta la ora 17:00 cu un program ce va cuprinde activități reunite sub titlul Creșterea și îngrijirea bebelușului în primul an de viață. Proiectul este coordonat de psihologul Adina Drimbe care la această ediție o are ca invitată special pe doamna Brigitte Arghius, medic specialist neonatolog.

Cei prezenți vor primi informații specializate și sfaturi practice pentru dezvoltarea corectă, sănătoasă și armonioasă a copilului. Programul va fi completat cu un dialog în care adulții pot cere informații referitoare la îngrijirea fizică și emoțională a bebelușului, diversificarea alimentației în primul an de viață etc.

Având în vedere că această activitate se desfășoară într-un spațiu al cunoașterii și al cărții, bibliotecarii vor pune la dispoziția celor prezenți atât cărți specifice temei abordate cât și cărți cu literatură pentru copii, adecvată fiecărei grupă de vârstă.

Activitatea face parte din programul 1.USERS, proiectul 1.14 BebeBiblioteca și este parte integrantă a proiectului managerial pentru perioada 2017-2020. Participarea la eveniment este liberă.