25-26 mai 2019: „Cupa MOL Pentru Sănătatea Copiilor”, ediția a IV-a. Peste 100 de copii cu dizabilități și copii sănătoși vor participa la ședințe de călărie și gimnastică pe cal. PROGRAMUL

În data de 25-26 mai 2019, începând cu ora 10, la Leorinț se va desfășura concursul „Cupa MOL Pentru Sănătatea Copiilor”, ediția a IV-a. În cele două zile vor participa în jur de 130 de copii cu dizabilități ( autism, Sindrom Down, tetrapareză, ADHD, hemipareză) și copii sănătoși care participă la ședințe de călărie și gimnastică pe cal, împreună acești copii se pot bucura de reușită.

Chiar dacă la început au fost numai 7 echipe, am reușit de la an la an să convingem cât mai multe asociații să se alăture acestui eveniment cu un scop nobil. Cei care au venit odată au revenit în fiecare an fiindcă este un eveniment care întrunește terapeuți, copii și cai , împreună formând o echipă care poate oferi aceste progrese vizibile în cadrul acestui concurs.

La acest eveniment s-au înscris 16 asociații din țară. Echipele înscrise, sunt:

Asociația Ascultă Viața, Sibiu,

Asociatia Assoc Baia Mare

Asociatia Caritas Târnăveni

Asociația De Reconstrucție Comunitară Mm

Asociația Hip-Tep – Aiud

Asociația Ioana Maria-Baia Mare

Asociația Manna, Mereni

Asociația Recuperare Și Agrement Prin Călărie Leorinț

Autism Transilvania, Cluj-Napoca

Centrul De Recuperare Neuromotorie Din Mediaş

Centrul Școlar De Educație Incluzivă Alba Iulia

Fundaţia Gecse Daniel, Târgu Mureş

Fundația Salvator- Gheorgheni

Remetei Lovasklub, Remetea, Harghita

Serviciul De Ajutor Maltez Filiala Blaj

Táltos Paripa, Covasna

Incitato Cluj

Concursul “CUPA MOL pentru Sănătatea Copiilor” este organizat pentru a scoate în evidență ceea ce pot crea acești copii, talentul cu care sunt înzestrați în diferite probe de călărie terapeutică,hipoterapie în ciuda dizabilității pe care o au.

Ne dorim ca această zi dedicată lor să le ofere șansa de a conștientiza cât de utili pot fi prin ceea ce fac, dar și că pentru toate acestea au nevoie de o îndrumare, de servicii specializate venite din partea unor profesioniști. Vom putea admira exercițiile realizate cu un talent aparte de acești copii minunați.

Scopul evenimentului este de a sensibiliza comunitatea locală cu privire la problematica dizabilităţii,dar și pentru a-i motiva pe copii pe parcursul ședințelor, iar prin participarea la acest concurs ei vor avea modele pe care le pot urma. Aceste probe de călărie terapeutică vor evidenţia potenţialul copiilor cu dizabilităţi, dorința de a combate marginalizarea lor şi de a dovedi că integrarea lor socială este posibilă.

Prin realizarea acestui concurs contribuim la creșterea calității vieții acestor copii, dezvoltând bunăstarea emoțională (fericire, trări personale pozitive, prin experiențe personale), fizic (activități preferate), independența(autonomie în luare de decizii) și nu în ultimul rând relațiile interpersonale.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Cupa MOL Pentru Sănătatea Copiilor, ediția a IV-a

SÂMBĂTĂ, 25 MAI 2019

ORA 10 Deschiderea festivă

Prezentarea echipelor și a programului

Dans modern prezentat de grupa mică de la Grădinița GPP2 Aiud

Ora 10,15

Proba nr. 1. – Voltijă pentru copiii cu abilități diferite

Coregrafia copiilor cu dizabilități de la Serviciul Maltez din Blaj

Ora 10,30

Proba nr. 2- Călărie individuală pe un traseu marcat cu obstacole pentru copiii cu abilități diferite

Ora 11,30

Proba pe echipe, ,,Cupa MOL Pentru Sănătatea Copiilor,,

ORA 12,30

Concursul Partenerilor Și Sponsorilor

Ora 13

Premierea

DUMINICĂ, 26 MAI 2019

ORA 10

Deschiderea festivă

Prezentarea invitaților și a echipelor

Dans clasic prezentat de grupa mare de la GPP2 Aiud

ORA 10,15