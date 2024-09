24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului

În 2023, Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz este marcată la 24 septembrie şi are ca temă „O lume în care surzi de pretutindeni pot semna oriunde!”. Obiectivul acestei zile este creşterea gradului de conştientizare cu privire la provocările persoanelor cu deficienţe de auz.

Iniţiativă a Federaţiei Internaţionale a Surzilor (World Federation of the Deaf – WFD), de la sărbătorirea pe parcursul unei zile evenimentele devenind tot mai numeroase s-a decis celebrarea pe durata unei săptămâni şi a fost aleasă ultima săptămâna a lunii septembrie, pentru a marca şi primul congres de constituire a organizaţiei, care a avut loc în 1951.

Sărbătorită în fiecare an în ultima duminică a lunii septembrie, această zi încheie săptămâna de evenimente dedicate persoanelor cu deficienţe de auz. Tema pentru săptămâna 2023: „O lume în care surzi de pretutindeni pot semna oriunde!”, a adus în atenţia factorilor de decizie, necesitatea respectării drepturilor omului în cazul persoanelor surde prin recunoaşterea legală a limbilor semnelor naţionale. 60% dintre statele părţi la Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi încă nu au obţinut recunoaşterea legală a limbilor semnelor lor naţionale. Recunoaşterea juridică este un proces care permite o mai mare conştientizare a drepturilor lingvistice şi culturale ale persoanelor surde şi deschide calea pentru schimbarea socială. WFD face apel la comunităţile de surzi să întreprindă acţiuni specifice pentru a se asigura că în comunităţile cu aceste deficienţe sunt incluse toate persoanele surde, după cum se arată pe wfdeaf.org/iwdeaf2023. Federaţia Mondială a Surzilor este o organizaţie globală a cărei activitate este desfăşurată pentru a asigura drepturi egale pentru 70 de milioane de surzi din întreaga lume.

De-a lungul anilor, evenimentele organizate pentru marcarea acestei zile au căpătat amploare şi au inclus o serie de conferinţe, expoziţii de artă, festivaluri de film, evenimente sportive şi distractive. Potrivit wfdeaf.org, aceste acţiuni impun participarea şi implicarea diverselor părţi interesate, inclusiv familii, colegi, organisme guvernamentale, interpreţi profesionişti ai limbajului de semne.

Mulţi oameni îşi pierd auzul. Peste 460 de milioane de oameni suferă de pierdere a auzului şi acest număr reprezintă aproximativ 5% din populaţia lumii. Zgomotul este principala cauză a pierderii auzului. Expunerea continuă la zgomot puternic provoacă de obicei piederea auzului. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, peste un miliard de persoane sunt expuse riscului de pierdere permanentă a auzului. De aceea este importantă săptămâna dedicată acestor deficienţe, populaţia având ocazia să cunoască cum poate face faţă pierderii auzului, aflând mai multe informaţii despre limbajul semnelor şi despre cum poate fi folosit.

De mai bine de un secol, persoanele cu deficienţe de auz din întreaga lume s-au organizat în asociaţii reprezentative pentru a-şi promova drepturile ce li se cuvin şi care trebuie respectate şi sunt reprezentate în fiecare grup la nivel naţional, cultural, lingvistic şi etnic. Aceste organizaţii au nevoie de resurse financiare pentru consolidare, pentru o funcţionare eficientă şi solicită sprijinul oraganizaţiilor naţionale cu putere de decizie.

Federaţia Mondială a Surzilor este una dintre cele mai vechi organizaţii internaţionale de persoane cu dizabilităţi din lume. Recunoscând că persoanele surde din întreaga lume se confruntă cu obstacole în calea participării la deciziile de elaborare a politicilor care îi afectează, WFD a luat fiinţă la Roma, Italia, la 23 septembrie 1951. La primul Congres Mondial au fost prezenţi doar delegaţi din partea a 25 de asociaţii naţionale ale surzilor. Astăzi, membrii organizaţiei reprezintă 125 de ţări de pe cinci continente. WFD colaborează cu Naţiunile Unite şi agenţiile sale de la sfârşitul anilor 1950. Cea mai recentă implicare a WFD a fost esenţială în susţinerea şi dezvoltarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD), care a fost adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în 2006 şi a intrat în vigoare în 2008. WFD rămâne activ implicată, în implementarea, monitorizarea şi promovarea ratificării CDPD de către statele membre.

