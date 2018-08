24 august: “Marea Racoreala”, la Cugir. Baloane cu apă și distracție într-un eveniment caritabil organizat de Asociația “Ține de Tine!”

2000 de baloane umplute cu apă vă așteaptă la evenimentul caritabil “Marea Racoreală” de vineri 24 august 2018 de la ora 14.00, la Arena Cugir.

În zilele caniculare ai nevoie de ceva răcoritor! Ce ai zice daca poți să te și distrezi alături de prietenii tăi, dar să faci și un gest caritabil? Sună tentant? Asociația “Ține de Tine!” te invită la ARENA CUGIR, vineri 24 august, de la ora 14, la evenimentul “Marea Răcoreală” – ediția a II-a.

Te așteptă peste 2.000 de baloane umplute cu apă și multe alte posibilități pentru a te răcori. Taxa de participare este 7 lei și suma strânsă va fi donată sub formă de o bursă lunară de 500 de lei unui copil nevoiaș!

„Ne putem răcori și să facem un bine. Toate încasările de la eveniment vor fi donate sub forma unei burse lunare pentru un copil nevoiaș, timp de un an. Dăm, și în acest an, startul la distracție, dar ține de tine să faci un bine!”

Voluntarii Ștefania, Silvia, Sorana, Maximiliana, Ionela, Lorena, Roxana, Deniz și Mișu au promovat deja în stradă evenimentul și vă așteaptă și vineri la marea distracție. Hai și tu la Marea Răcoreală!