24-25 noiembrie 2022| Sesiune Științifică la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: 104 ani de la Marea Unire, 100 de ani de la Încoronarea regilor României

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au clasat pe Locul III la cea de-a XIII-a ediție a Concursului de istorie organizat de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”.

Concursul a avut loc în perioada 18 – 20 noiembrie la Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc și a reunit elevi pasionați de istorie de la cele cinci colegii naționale militare din țară și de la instituţii de învăţământ din judeţul Buzău. Tema concursului a fost „Istoria modernă și contemporană a românilor”, iar echipele participante au avut de susținut două probe: un chestionar alcătuit din întrebări și un eseu.

Echipa colegiului militar din Alba Iulia a fost formată din elevii caporal Andra Popa și Ștefan Grecu și elevul fruntaș Robert Vlad, coordonați de profesorul de istorie Dan Anca. Prin răspunsurile corecte oferite și eseul redactat despre regimul comunist în perioada 1944-1947, elevii au reușit să se claseze pe Locul III.

Concursul anual de istorie organizat de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” a fost derulat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, în parteneriat cu Divizia 2 Infanterie „Getica” și cu sprijinul Consiliului Județean Buzău.

„Anul acesta concursul s-a susținut pe echipe, așadar nu ne-au fost testate doar cunoștințele de istorie ci și capacitățile de comunicare, de colaborare și de organizare. Premierea a fost mult așteptată, într-o circumstanță plină de suspans, însă în final toate emoțiile au meritat. Mai mult, faptul că am avut ocazia să socializăm cu elevi de la celelalte colegii militare și cu personalul bazei aeriene de la Boboc, care ne-a prezentat aeronave din dotare și tainele zborului, mi-a creat o mare plăcere. Experiența acestui concurs m-a făcut să îmi doresc să particip la cât mai multe astfel de activități”, a spus eleva caporal Andra Popa.

„Mă bucur că am avut ocazia să particip la acest concurs. Am concurat cu elevi de la celelalte colegii militare, fapt ce mi-a dat ocazia să îi cunosc și să observ viața de elev militar din mai multe unghiuri. De asemenea, vizitând baza aeriană de la Boboc, am avut șansa de a experimenta această posibilă latură a viitorului nostru, ca ofițeri ai forțelor aeriene. Personal, am descoperit la Buzău o mentalitate deschisă, fapt pentru care îi îndemn pe colegii mei mai mici, pasionați de istorie, să participe la acest concurs în anii viitori”, a spus elev caporal Ștefan Grecu.

Felicitări elevilor participanți și profesorului coordonator pentru obținerea acestui premiu!