21 octombrie 2026 | Andrei Păunescu aduce muzica folk la Alba Iulia, la lansarea ediției integrale a poeziilor Constanței Buzea

Andrei Păunescu aduce muzica folk la Alba Iulia, la lansarea ediției integrale a poeziilor Constanței Buzea

Iubitorii de muzică și poezie sunt invitați miercuri, 21 octombrie 2026, de la ora 17:00, la Alba Iulia, la un eveniment dedicat memoriei poetei Constanța Buzea, care ar fi împlinit 85 de ani în acest an. Lansarea volumului monumental „Cartea Cărților de Poezii”, ce reunește între coperți întreaga sa operă lirică, va fi însoțită de un concert de muzică folk susținut de Andrei Păunescu, fiul și editorul poetei. Evenimentul va avea loc în sala Atrium Centurionum, iar intrarea este liberă.

„Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba invită iubitorii de muzică și poezie, miercuri, 21 octombrie 2026, la ora 17.00, la sala Atrium Centurionum de la sediul administrativ al județului Alba, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 11, unde va avea loc lansarea volumului „Cartea Cărților de Poezii”, ediția integrală a operei poetice semnate de scriitoarea Constanța Buzea, una dintre cele mai importante poete române contemporane.

„Cartea Cărților de Poezii” este o ediție de lux, unică în literatura română, ce reunește între coperțile sale impresionanta operă poetică a Constanței Buzea. „Cartea Cărților de Poezii” aduce într-un singur volum cele 40 de volume ale Constanței Buzea, însumând 768 de pagini, 2.600 de poezii, 523 de texte inedite, 50.000 de versuri, 13 manuscrise, 77 de fotografii, 20 de desene realizate de poetă, alături de alte ilustrații, 10 dedicații și 33 de referințe critice. Cartea are 1.941 de grame, greutatea simbolică a volumului corespunzând anului nașterii poetei.

Evenimentul marchează 85 de ani de la nașterea poetei (29 martie 1941 – 31 august 2012) iar volumul „Cartea Cărților de Poezii” a fost realizat de Andrei Păunescu, fiu și editor al poetei, și reprezintă cea mai amplă și completă ediție a creației sale lirice.

Cu prilejul lansării de la Alba Iulia, Andrei Păunescu va susține un concert de muzică folk, dedicat mamei și poetei Constanța Buzea, prima soție a poetului Adrian Păunescu”, se arată într-un comunicat de presă al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Intrarea la eveniment este liberă. Vă așteptăm!

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