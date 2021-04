2 aprilie: Ziua internaţională a cărţii pentru copii

La data de 2 aprilie, începând din 1967, cu ocazia aniversării scriitorului Hans Christian Andersen, este celebrată Ziua internaţională a cărţii pentru copii, cu scopul de a insufla plăcerea de a citi şi pentru îndreptarea atenţiei către cărţile pentru copii, notează site-ul Consiliului Internaţional al Cărţilor pentru Tineri – https://www.ibby.org/.

Anual, o reprezentanţă naţională a Consiliului Internaţional al Cărţilor pentru Tineri – International Board on Books for Young People (IBBY) are ocazia să fie sponsor al iniţiativelor de Ziua internaţională a cărţii pentru copii. Aceasta decide o temă şi invită un autor conaţional să transmită un mesaj copiilor din întreaga lume şi un ilustrator cunoscut pentru a crea un afiş reprezentativ.

IBBY Slovenia este sponsorul din acest an al evenimentului. Mesajul a fost transmis de scriitorul Peter Svetina, iar posterul a fost realizat de Damijan Stepancic.

”Cuvintele din poezii şi din poveşti sunt hrană. Nu hrană pentru corp, nici de aceea care umple stomacul. Ci hrană pentru spirit şi hrană pentru suflet. (…) Foamea de cuvinte se manifestă diferit: ca întuneric, uitare, aroganţă. Oamenii care suferă de această foame nu îşi dau seama că sufletele lor tremură de frig şi că trec pe lângă ei fără să observe. O parte din lumea lor fuge de ei fără ca ei să-şi dea seama. Această foame se potoleşte cu poezie şi poveşti” – este o parte din mesajul scriitorului sloven pentru celebrarea din 2020.

Cum această perioadă nu permite organizarea de evenimente, membrii IBBY au transmis că au lucrat la noi modalităţi de a aduce împreună copiii şi cărţile. ”Această stare de urgenţă ne va testa resursele şi imaginaţia. Şcolile s-au închis şi copiii trebuie să stea acasă. Mulţi părinţi au fost trimişi acasă, în multe cazuri, fără să fie plătiţi, acest lucru sporind şi mai mult disconfortul şi anxietatea. (…) Dar chiar şi în aceste circumstanţe dificile, multe proiecte reuşesc să pună în practică povestirile online.”

Preşedintele IBBY, Mingzhou Zhang, a iniţiat un proiect global în China, în cadrul căruia cărţi digitale despre Coronavirus destinate copiilor vor fi disponibile gratis. Au fost selectate 11 cărţi, care sunt disponibile în peste 10 limbi. Acest site special special este lansat cu ocazia Zilei internaţionale a cărţii pentru copii. Biroul IBBY din Basel, Elveţia, este închis, dar trei angajaţi lucrează de acasă şi pot fi contactaţi pentru informaţii legate de proiect.

Cum conferinţa tradiţională susţinută de IBBY în fiecare an la Târgul de Carte pentru Copii de la Bologna a fost anulată, la 4 mai 2020 va fi transmisă o conferinţă virtuală în care căreia vor fi anunţaţi câştigătorii Premiilor IBBY 2020.

”Fiţi inventivi, plini de fantezie, buni şi înţelegători. Peste toate astea, păstraţi-vă în siguranţă şi respectaţi recomandările naţionale şi regionale pentru a rămâne sănătoşi şi pentru a şti cum să vă comportaţi în timpul pandemiei” – mai transmit membrii IBBY în contextul celebrării din acest an.

