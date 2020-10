2-4 octombrie: Noaptea Albă a Galeriilor 2020: Eveniment destinat iubitorilor de artă contemporană la Museikon, Alba Iulia

Noaptea Albă a Galeriilor/NAG2020 împlinește 14 ani de București și 5 ani de când s-a extins și în alte orașe cu un program nocturn de artă contemporană în 3 seri consecutive (02-03-04octombrie),gândit astfel pentru a reduce riscul de aglomerație, fără a reduce accesul la artă.

Publicul este așteptat în spații de artă contemporană din 11 orașe din țară: București, Alba Iulia, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Mediaș, Reşiţa, Sibiu,TârguMureş și Timişoara– în weekendul 02-04 octombrie, între orele 18:00 și 24:00, conform cu normele de siguranță în vigoare.

„Un eveniment ca NAG se încăpățânează să ofere anual o radiografie cât mai onestă a scenei culturii contemporane locale,iar în contextul extrem de dificil cu care ne confruntăm, nu doar noi comunitatea culturală, ci întreaga societate, faptul că în acest an am decis să continuăm nu este un gest de curaj din partea nimănui, ci mai degrabă o dovadă a solidarității.

Sperăm ca acest program extins în premieră pe durata a 3 serisă ofere tuturor participanților și publicului un cadru cât mai confortabilpentru o nouă revedere cu NAG.” –Suzana Dan, Asociația Ephemair,fondatoare NAGProgramul NAG este disponibil pewww.noapteagaleriilor.ro NAG București se desfășoară anul acesta în 60 de spații culturale și prezintă cuocazia celei de-a 14-a ediții două proiecte speciale

.Sorina Vazelina continuă proiectul OutsideHistories la Rezidența BRD Scena9 și își adaugă semnătura lucrărilor permanente realizate anul trecut de Pisica Pătrată, Robert Obert, Maria Bălanși John Dot S. Pentru prima oară, proiectul Outside Histories deschide osecțiune dedicată foarte tinerilor artiști, cu o primă intervenție a Ninei Jovanović, artistă emergentă în vârstă de 7 ani. Al doilea proiect special îl prezintă pe SașaLazăr, artistul care a făcut identitatea vizuală NAG 2020, cu prima expoziție personală de pictură la A5 Studio Space:A Longer Exposure.

„Suntemrecunoscători că pe parcursul a 3 seri, arta contemporană ne aduce împreună în 11 orașe din țară. Este o oportunitate să ne reapropiem de artă și de artiștii contemporani de care am fost separați în această perioadă și o invitație să facem acest lucru ori decâte ori avem ocazia. Vă invităm ca în periplul vostru să vizitați în București spațiul nostru cultural destinat tinerelor generații de creatori, Rezidența BRDScena9, spațiu care oferă în fiecare an experiențe speciale NAG.

Dincolo de bucuria și inspirația pe care ne-o oferă arta, trebuie să ne punem și întrebarea cum putem ajuta cultura să meargă mai departe. Este o conversație la care vă invităm să luați parte, pe rețelele sociale sau în spațiile culturale, o conversație despre artă ca liant social dar și motor economic, și despre rolul ei în societatea românească.” -FlaviaPOPA, Secretar General, BRD Groupe Société Générale Outside Histories #2:Proiectul continuă cu Sorina Vazelina, ilustratoare fantastică din ligade aur a ilustratorilor din România. Artista va lua personaje schițate dinviața de zi cu zi, desene din copilăria ilustrației românești și alte referințe de ghicit, sinteza acestui amalgam va fi apoi aplicată pe suprafața pereților cu cadre aztece, pentru a închega o mică istorie în contemporaneitate.

În premieră, episodul din acest an al intervențiilor Outside Histories dedică șiun spațiu special unei tinere artiste, Nina Jovanović, în vârstă de numai 7ani.Proiectul focus NAG Outside Histories#2 va puteafi văzut începând de vineri, 02 octombrie, orele 18:00, în curtea RezidențeiBRD Scena9 din strada I.L Caragiale nr.32.

Sașa Lazăr este artistul invitat în acest an pentru a crea identitatea vizuală a Nopții Albe aGaleriilor.

Acesta va prezenta în spațiul A5 Studio din str. Piața Amzei 5prima lui expoziție solo de pictură, compusă din trei piese și care face o analogie la expunerea lungă din fotografie și felul încare impactează ea creația finală. Expoziția va putea fi vizitată de vineri 02 octombrie, orele 18:00, până la finalul lunii. Măsuri de siguranță: Evenimentul NAG se va desfășura în concordanță cu normele de siguranță transmise de către Ministerul Culturii prin Ordinul nr. 3.142 din 31 august 2020 pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară îndomeniul culturii.

Prin participarea la evenimentul Noaptea Albă a Galeriilor NAG presupune luarea la cunoştinţă şi respectarea acestor reglementări șiasumarea riscurilor ce rezultă în urma participării la eveniment de către toţicei implicați: public, organizatori, participanți.

Noaptea Albă a Galeriilor -NAG este un eveniment inițiat în 2007 la București de către Asociația Ephemair și dezvoltat în orașe din România în parteneriat cu organizații locale.

Partener național: BRD GroupeSociete Generale