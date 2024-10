19 octombrie 2024 | Prima ediție a proiectului Praetorian Gates la Alba Iulia: Tabără tematică, ateliere interactive și concerte GHOTIC, Civic Rebels, Overburn și Ablazed

Pe 19 octombrie 2024, la Terasa Viilor, va avea loc prima etapă a proiectului cultural Praetorian Gates – MUZICĂ, ATELIERE, ISTORIE. Praetorian Gates este un proiect localizat în Alba Iulia, destinat tuturor pasionaților de muzică rock, istorie și cultură locală.

Ziua va începe cu demonstrații istorice facilitate de TERRA APVLVM – LEGIO I ADIVTRIX et ANTHEIA IMPERIALIS. Soldații sunt însoțiți de 12 dansatoare frumoase care, sub numele de Antheia Imperialis și sub patronajul zeiței Venus, completează călătoria pe care aceștia o propun în descoperirea trecutului antic prin momente coregrafice, ritualuri și teatru greco-roman. Alături de ei istoria poate fi văzută în culori, se poate simți și trăi în timp real.

Printre momentele de prezentare a echipamentelor și a demonstrațiilor militare, publicul poate experimenta în tabăra tematică numeroase activități culturale, artistice și educaționale. În cadrul atelierelor interactive de scriere antică, batere de monede, prelucrarea materiilor dure animale (os și corn), emiterea tăblițelor militare de identificare, plante și medicină antică daco-romană, religie – magie și vrăjitorie, jocuri antice, coregrafie de inspirație antică, pielărie și nu în ultimul rând, gastronomie antică, publicul are oportunitatea de a trăi clipe prețioase din viața antică.

La lăsarea serii, va începe concertul celor 4 trupe românești – GOTHIC (Petroșani), CIVIC REBELS (Rm. Vâlcea), OVERBURN (Alba Iulia) și ABLAZED (Brașov). Gothic și CiviC RebelS sunt două trupe consacrate din țară, cu experiența zecilor de concerte pe care le au la activ. OverBurn, 5 tineri din Alba Iulia, și-au început cariera muzicală acum aproximativ 3 ani, urcând pe scenă în mai multe orașe din țară. Ablazed este o formație de tineri brașoveni pasionați, care vin să se facă auziți la Alba Iulia pentru prima dată.

Mai jos puteți consulta programul evenimentului și paginile de social media ale proiectului

https://linktr.ee/praetoriangates

Deoarece pe plan local și național există numeroase formații de tineri talentați, ne dorim să le oferim șansa de a urca pe scenă, de a se face auziți și de a face networking cu artiști consacrați, încurajându-i astfel să își urmeze visul.

Prin acest prim eveniment vom spori interesul pentru activitățile din zonă, pentru evenimente de tip cultural și artistic și vom atrage și închega o comunitate de tineri pasionați, la Alba Iulia. Astfel, ne pregătim să extindem proiectul într-un festival, cu prima ediție în 2025.

