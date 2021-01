15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale sărbătorită de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Evenimente online, expoziții în spații deschide și depuneri de coroane

Ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, a fost declarată începând cu data de 7 decembrie 2010 ,prin Legea nr. 238/2010, drept Ziua Culturii Naționale. Această sărbătoare națională are scopul de a promova cultura, arta și efortul academic românesc, atât în țară cât și în lume.

În ciuda restricțiilor impuse de pandemie, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba va marca Ziua Culturii Naționale și în acest an, atât prin intermediul platformelor on-line cât și prin expoziții în spațiile deschise ale bibliotecii sau prin depuneri de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia.

Your browser does not support the video tag.

Ziua Culturii Naționale se va desfășura pe parcursul întregii zile de vineri, 15 ianuarie 2021, după următorul program:

8:00 Mesaje instituționale din partea Consiliului Județean Alba, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și din partea Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara;

8:30 Medalion omagial Mihai Eminescu;

9:00 Recomandarea zilei – carte pentru adulți: EMINESCU Mihai, Poezii, București, Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2013;

9:30 Recomandarea zilei – carte pentru copii: Cunoaște-l pe… Mihai Eminescu, Iași, Editura Gama Junior, 2016;

10:00 Citatul zilei …;

10:30 Știați că… ?;

11:00 Expoziția tematică de carte „Mihai Eminescu în colecțiile bibliotecii”. Expoziția poate fi vizionată atât pe pagina de Facebook a bibliotecii cât și în spațiul exterior al bibliotecii, cu respectarea normelor igienico-sanitare și de distanțare aflate în vigoare;

12:00 Omagiu lui Mihai Eminescu – depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu situate pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia, cu respectarea normelor igienico-sanitare și de distanțare aflate în vigoare;

12:30 Poezia zilei – Când crivățul cu iarna…, de Mihai Eminescu;

13:00 Ai vizionat filmul „Un bulgăre de humă” în regia lui Nicolae Mărgineanu? Îți recomandăm cartea: CĂLINESCU George, Viața lui Mihai Eminescu, București, Litera, 1997;

14:00 Memoria culturală a locului: Mihai Eminescu la Alba Iulia;

15:00 Eminescu și copiii. Momente multiart susținute on-line de elevii de la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia;

16:00 Cântecul zilei – Eminescu, pe versuri de Grigore Vieru. Muzica: Ion și Doina Aldea Teodorovici. Momentul muzical este susținut on-line de Maria Mariș de la Școala de folk – Palatul Copiilor Alba;

17:00 Eminescu și copiii. Momente multiart susținute on-line de elevii de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia;

18:00 Bibliovaliza – Eminescu și timpul poveștilor. Adaptarea și lectura, Liudmila Cioflică.

Ziua Culturii Naționale este organizată de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara, Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia și Palatul Copiilor Alba. Activitățile se vor desfășura prin intermediul proiectului 4.2 Mihai Eminescu, din Programul de management al Bibliotecii, aferent perioadei 2021-2024.