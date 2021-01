15 Ianuarie 2021: Ziua Culturii Naționale, la Sebeș. Acces gratuit pentru vizitarea Muzeului Municipal “Ioan Raica” și a Casei Memoriale “Lucian Blaga” din Lancrăm

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș, lansează o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii Naționale, în data de 15 ianuarie 2021, cu respectarea tuturor măsurilor de ocrotire a sănătății publice, în contextul pandemiei generate de noul Coronavirus.

Cu gândul “De la Eminescu, la Blaga…”, propunem repere simple, de suflet… Artele se întâlnesc, în programul nostru, pentru a da emoție momentului de sărbătoare.

Programul dedicat Zilei Culturii Naționale se va derula preponderent în mediul online.

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș și Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm își așteaptă publicul vizitator, oferind acces gratuit în data de 15 ianuarie 2021, în intervalul orar 08.00 – 16.00, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea infecțiilor cu virusul SARS CoV-2.

Organizatori:

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș

Program online

Ora 09.00, pagina de facebook a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș

Expoziție aniversară de carte: “Din valurile vremii…” Un omagiu adus poetului Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889).

Ziua Culturii Naționale – prezentarea simbolurilor pe care le reprezintă.

Orele 11.00-16.00, pagina de facebook a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș

“Cu Eminescu-n gând şi-n suflet… de Ziua Culturii Naţionale”, momente poetice ale membrilor Cenaclului Literar „Lucian Blaga” Sebeş

Ora 11.30, pagina de facebook a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

“În liniștea statuilor…” Omagii aduse poeților naționali Mihai Eminescu și Lucian Blaga.

Ora 12.00, pagina de facebook a Casei Memoriale „Lucian Blaga” Lancrăm

Expoziție de carte: “Lucian Blaga – cultură și cunoaștere”. Un omagiu adus personalității lui Lucian Blaga.

Ora 13.00, pagina de facebook a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș

”Din slovele cenaclului sebeșan”, creații literare ale scriitorilor locali

Ora 14.00, pagina de Internet a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, social media

Minutul de cultură: Nicolae Mareș, “Lucian Blaga – traducător, traductolog”, eLiteratura 2020, proiect editorial realizat cu sprijinul Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Ora 16.00, pagina de facebook a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș

Expoziție de artă plastică: „Icoane vechi, icoane nouă”, lucrări tematice ale pictorilor locali

Ora 18.00, pagina de facebook a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Recital de pian susținut de prof. Diana Dava Barb: „Sunetele ca poveste….”

Vă invităm, dragi locuitori ai Sebeșului, să ne fiți alături la aceste manifestări derulate în mediul on-line, vă invităm să ne treceți pragul la Muzeul Municipal „Ioan Raica”, la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm, precum și la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, asigurându-vă că prezența dumneavoastră ne onorează!