13 octombrie 2026: Câmpul Pâinii – 547 de ani de la cea mai mare bătălie a Evului Mediu din Transilvania. Când va avea loc momentul comemorativ
13 octombrie 2026: Câmpul Pâinii – 547 de ani de la cea mai mare bătălie a Evului Mediu din Transilvania: Când va avea loc momentul comemorativ
Astăzi, marți, 13 octombrie 2026, se împlinesc 547 de ani de la cea mai mare bătălie a Evului Mediu din Transilvania.
La 13 octombrie 1479 pe Câmpul Pâinii și-au dat viața, luptând umăr la umăr, români, sași și secui – etniile Transilvaniei unite în fața primejdiei.
În cinstea eroilor, de-a lungul timpului, s-au ridicat trei monumente (apud C.I. Popa), iar cel din 1889, păstrat până astăzi, a fost realizat prin eforturile Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara.
La ridicarea lui a contribuit și Cugirul: directorul Fabricii de Fier, Antal Kerpely, a donat trofeul din arme, armuri și steaguri creștine și turcești, confecționate din fier și poleite cu bronz (apud C. Bodó).
Deși timpul i-a furat câteva detalii – penajul coifului, blazoanele și inscripția originală –, monumentul își păstrează măreția și puterea de simbol.
Astăzi, pe Câmpul Pâinii, flutură două steaguri – al României și al Ungariei – pentru că de o parte și de alta se cinstesc aceiași eroi și aceeași jertfă pentru libertate.
Momentul comemorativ de marți, 13 octombrie 2026 este programat de la ora 17.00 în Gara Șibot.
sursa: Claudiu Purdea / Muzeul de Istorie a Tehnicii Cugir
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