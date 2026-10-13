13 octombrie 2026: Câmpul Pâinii – 547 de ani de la cea mai mare bătălie a Evului Mediu din Transilvania: Când va avea loc momentul comemorativ

Astăzi, marți, 13 octombrie 2026, se împlinesc 547 de ani de la cea mai mare bătălie a Evului Mediu din Transilvania.

La 13 octombrie 1479 pe Câmpul Pâinii și-au dat viața, luptând umăr la umăr, români, sași și secui – etniile Transilvaniei unite în fața primejdiei.

În cinstea eroilor, de-a lungul timpului, s-au ridicat trei monumente (apud C.I. Popa), iar cel din 1889, păstrat până astăzi, a fost realizat prin eforturile Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara.

La ridicarea lui a contribuit și Cugirul: directorul Fabricii de Fier, Antal Kerpely, a donat trofeul din arme, armuri și steaguri creștine și turcești, confecționate din fier și poleite cu bronz (apud C. Bodó).

Deși timpul i-a furat câteva detalii – penajul coifului, blazoanele și inscripția originală –, monumentul își păstrează măreția și puterea de simbol.

Astăzi, pe Câmpul Pâinii, flutură două steaguri – al României și al Ungariei – pentru că de o parte și de alta se cinstesc aceiași eroi și aceeași jertfă pentru libertate.

Momentul comemorativ de marți, 13 octombrie 2026 este programat de la ora 17.00 în Gara Șibot.

sursa: Claudiu Purdea / Muzeul de Istorie a Tehnicii Cugir

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