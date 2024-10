13 octombrie 2024 | Activități ISU ALBA de Ziua Internațională a Reducerii Riscurilor de Dezastre: Tehnici de acordare a primului ajutor medical și expoziție cu tehnică de intervenție

În data de 13 octombrie 2024, se sărbătorește Ziua Internațională a Reducerii Riscurilor de Dezastre. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, „UNIREA” al județului Alba organizează diferite activități în incinta Mercur City Center și CarolinaMall din municipiul Alba Iulia în perioada 12 respectiv, 13 octombrie, între orele 14:00 – 16:00.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, „UNIREA” al județului Alba își concentrează eforturile pentru a spori gradul de conștientizare și pregătire a cetățenilor, astfel încât aceștia să poată reacționa eficient în caz de urgență. Vă invităm să participați la activitățile noastre:

Ziua Porților Deschise, la toate subunitățile de pompieri, în perioada 11-12 octombrie, între orele 10:00 – 15:00.

Puncte de informare preventivă, tehnici de acordare a primului ajutor medical și expoziție cu tehnică de intervenție în incinta Mercur City Center și CarolinaMall din municipiul Alba Iulia în perioada 12 respectiv, 13 octombrie, între orele 14:00 – 16:00.

Reducerea riscurilor dezastrelor este o responsabilitate comună! Veniți să învățăm împreună cum să ne protejăm și să limităm efectele dezastrelor.

Citește mai multe pe:

