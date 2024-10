13-15 octombrie 2024 | Conferința internațională „Cimitirele evreiești urbane din Europa Centrală și de Est”, la Alba Iulia: Expoziții, dezbateri, moment muzical și tur ghidat al cimitirului evreiesc

Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează în perioada 13-15 octombrie 2024, în colaborare cu Comunitatea Evreilor Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și în parteneriat cu Departamentul de Studii Iudaice al Facultății de Limbi Străine și Literatură din cadrul Universității din București, Department of Jewish Art al Universității Bar Ilan din Ierusalim și Comisia Academiei Române de Istorie a Orașelor din România, conferința internațională cu genericul Urban Jewish Cemeteries in Central–Eastern Europe between Early Modern and the Present Times: Research and Valuation.

Evenimentul, finanțat de Federația Comunităților Evreiești din România, Consiliul Județean Alba și Universitatea „1 Decembrie 1918”, este prilejuit de împlinirea a 10 ani de la începutul proiectului de cercetare și restaurare a cimitirului evreiesc din Alba Iulia, un obiectiv patrimonial de primă importanță pentru istoria orașului, dar și a spațiului transilvănean. El reunește specialiști (cadre didactice, cercetători și restauratori) din România, Republica Modova și alte țări europene (Ungaria, Cehia, Polonia, Israel, Suedia), unii dintre ei autori ai unor remarcabile lucrări consacrate subiectului (Rudolf Klein, pentru spațiul Europei Centrale, ori Ilia Rodov, pentru ansamblul teritoriului Europei Central-Răsăritene) sau implicați în promovarea patrimoniului evreiesc (Ruth Ellen Gruber, editoarea website-ului Jewish Heritage Europe).

Motivată de semnificația subiectului din multiple perspective – cimitirele evreiești urbane ca locuri ale memoriei, locuri sacre și totodată destinații turistice, prin valorificarea dimensiunii lor patrimoniale și peisagistice, acestea au în același timp calitatea unor veritabile arhive documentare și artistice în piatră, ale căror semnificații vor încerca să le descifreze lucrările prezentate în cele două zile (14 și 15 octombrie) când conferința va fi găzduită de sediul central al Universității „1 Decembrie 1918”.

Ceremonia de deschidere va avea loc la Sinagoga veche din Alba Iulia, implicând și vernisarea expoziției Lost Histories: The Memory of the Oldest Jewish Cemetery from Bucharest (curatori Anca Tudorancea și Irina Weiner Spirescu), dezbaterea despre volumul colectiv dedicat sectorului vechi al cimitirului din Alba Iulia (publicat tot în acest an de principalii organizatori ai conferinței, restauratorul Sidonia Petronel Olea și istoricul Daniel Dumitran, cu colaborarea esențială a epigrafiștilor Lucian-Zeev Herșcovici și Claudiu Stoian, respectiv a fotografului Călin Șuteu), un moment muzical susținut de profesori și elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia și un tur ghidat al cimitirului evreiesc.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI