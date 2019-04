11 șoferi sub influența alcoolului depistați de polițiștii din Alba, în weekend

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii din Alba au testat 600 de conducători auto, privind consumul de alcool, în cadrul unei acţiuni care a vizat creşterea siguranţei rutiere. Au fost depistaţi 11 conducători auto care conduceau sub influenţa alcoolului.

În perioada 29 – 30 martie 2019, poliţiştii rutieri din judeţul Alba au organizat o acţiune pentru creşterea siguranţei rutiere şi depistarea conducătorilor auto care conduc autovehicule fiind sub influenţa alcoolului.

Cu ocazia acestei acţiuni, poliţiştii au testat 600 de conducători auto şi au sancţionat 67 de abateri de natură contravenţională, de la normele legale privind circulația pe drumurile publice, 5 dintre acestea fiind aplicate pentru consum de alcool.

Totodată, au fost reţinute 7 de permise de conducere, din care 5 pentru alcool şi au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier, toate pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Exemple:

*La data de 29 martie 2019, în jurul orei 17.00, poliţiştii de siguranţă publică din Cugir, l-au identificat pe un bărbat de 56 de ani, din Cugir, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

*La data de 29 martie 2019, în jurul orei 18,45, poliţiştii Serviciului Rutier, în timp ce acţionau pe raza localităţii Bistra, l-au depistat pe un bărbat de 44 de ani, din comuna Bistra, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

*În aceeaşi zi, în jurul orei 21.00, pe strada Eroilor din municipiul Blaj, poliţiştii Serviciului Rutier l-au depistat pe un bărbat de 31 de ani, din municipiul Blaj, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

*Poliţiştii rutieri din Aiud l-au depistat, în jurul orei 19,50, pe un bărbat de 34 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism pe strada Barițiu din Gârbova de Sus, fiind sub influenţa alcoolului.

În cazul său, aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,72 mg/litru alcool pur în aerul expirat, iar poliţiştii l-au condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

*La data de 30 martie 2019, în jurul orei 04.00, tot poliţiştii rutieri din Aiud, în timp ce acţionau pe Transilvaniei din municipiu, l-au identificat pe un tânăr de 28 de ani, care conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării tânărului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,90 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

*În aceeaşi noapte, în jurul orei 03.15, patrula mixtă formată din poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj şi jandarm, l-au depistat pe un bărbat de 30 de ani, din Blaj, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa alcoolului.

În cazul său, valoarea rezultată în urma testării cu aparatul etilotest a fost de 0.96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemie.

*La data de 1 aprilie 2019, în jurul orei 03.00, poliţiştii Serviciului Rutier Alba, în timp ce acţionau împreună cu poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia, pe strada Brânduşei din municipiu, l-au depistat pe un bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

*La data de 31 martie 2019, în jurul orei 04.50, poliţiştii posturilor de poliţie Doştat şi Ohaba, în timp ce acţionau pe DJ 106 K, Daia Română – Vingard, l-au depistat pe un tânăr de 28 de ani, din comuna Roşia de Secaş, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În toate situaţiile prezentate mai sus, faţă de conducătorii auto depistaţi conducând sub influenţa băuturilor alcoolice au fost întocmite dosare penale în cadrul cărora sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere sub influenţa alcoolului.

Poliţia rutieră Alba reaminteşte conducătorilor auto că şofatul este incompatibil cu consumul de alcool şi le readuce în atenţie câteva aspecte legate de aceasta.

• Conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice are efecte deosebit de periculoase, întrucât alcoolul încetineşte timpii de reacţie, creează dificultăţi în aprecierea vitezei şi a distanţelor, îngreunează mişcările şi scade capacitatea de concentrare.

• Şansele de a fi implicat într-un accident rutier cresc în mod semnificativ în cazul în care s-au consumat băuturi alcoolice.

• Potrivit prevederilor legale, persoanele care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice, depistate în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge, riscă pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă. Pe timpul cercetării penale, permisul de conducere este reţinut, fără drept de circulaţie.

În cazul în care conducătorul auto prezintă o îmbibaţie alcoolică sub 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta constituie contravenţie şi este sancţionată cu 9 până la 20 de puncte amendă, iar ca sancţiune complementară, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, pe drumurile publice, se suspendă pentru o perioadă de 90 de zile.

• Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul de a se supune prelevării mostrelor biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.