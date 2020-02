11 februarie. Ziua siguranței pe internet – sfaturi și reguli de siguranță și securitate

Ziua Siguranței pe Internet (sau Safer Internet Day) este sărbătorită în fiecare an în luna Februarie, în peste 60 de țări din întreaga lume. În acest an, această dată este marcată astăzi, 11 februarie. Tema sub care se desfășoară evenimentele din acest an dedicate siguranței în mediul online este: „Împreună pentru un internet mai bun”.

Ziua Siguranței pe Internet este coordonată și promovată de rețeaua europeană INSAFE – European Safer Internet Network în cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. În fiecare an, cu ocazia Safer Internet Day, INSAFE promovează învățarea utilizării într-un mod responsabil a noilor tehnologii online și mobile și face referire în special la copii și la comportamentul acestora în mediul online.

În România, Ziua siguranţei pe internet a fost marcată pentru prima dată în 2008, iar de atunci este marcată anual prin diverse evenimente.

Internetul este una dintre tehnologiile cele mai provocatoare la nivel mondial, a redus consistent distanţele între utilizatori şi a permis oamenilor să comunice chiar dacă se află la mii de km distanţă unii de alţii, deschizând porţile unei noi lumi pentru utilizatori. Este o lume minuntată, dar și foarte periculoasă.

De aceea, vă prezentăm câteva reguli importante în ceea ce privește siguranța pe internet:

1. Nu folosiți aceeași parolă pe mai multe contrui, și schimbați-le regulat la câteva luni. Alegeţi o parolă puternică şi n-o spuneţi nimănui. Parolele sunt ca şi cheile de la casă, nu le daţi nimănui, nici măcar prietenilor.

2. Fiţi selectivi în legătură cu persoanele pe care le adăugaţi ca prieteni. Ţineţi minte că atunci când adăugaţi pe cineva ca prieten, el vă poate vedea toate datele personale.

3. Nu transmiteți niciodată persoanelor necunoscute date personale detaliate, atât în mediul online dar și în cel offline.

3. Nu intrați în capcana mesajelor de tip phishing, care par venite de la organizații oficiale și cer diferite date personale.

4. Folosiți un program antivirus și un firewall, dar și un program anti-spyware.

5. Securizați routerul wireless cu parolă atât pe conexiunea wireless cât și pe logarea în administrare.

6. Nu instalați programe din surse necunoscute sau nesigure.

7. Nu deschideți orice email primiși, doar pe cele de la persoane cunoscute, iar fișierele atașate doar dacă știți că trebuie să primți ceva de la respectivul expeditor și în nici un caz nu deschideți fișiere executabile, folosiți opțiunea preview.

8. Nu deschideți emailuri care par a veni de la bănci și care vă cer actualizarea datelor personale.

9. Dacă un link pare suspect, înainte de a da click pe el, stați cu mouseul deasupra lui se în bara de jos din browser veți vedea dacă linkul real este cel care trebuie sau e ceva dubios.

10. Nu intrați pe pagini pe butoane sau reclame care vă anunță că ați câștigat… orice. De asemenea, nu accesaţi jocuri pe reţele de socializare care vă impun să treceţi anumite ”etape” care vă pun siguranţa personală sau viaţa în pericol.

11. Creați-vă mai multe adrese de email pe care să le folosiți pentru diferite activități, și activați filtrele de spam/junk pe fiecare cont.

12. Nu folosiți siteuri sau aplicații de tipul password manager unde să vă țineți toate parolele… dacă chiar vreți să le aveți păstrate undeva, cel mai recomandat ar fi o agendă.

13. Pe site-urile de dating online, nu vă publicați tot numele, nu trimiteți bani și acceptați întâlniri, decât în spații publice, anunțând pe cineva ce vreți să faceți.

14. Nu acceptați să faceți plăți online pe siteuri care nu sunt securizate (https) sau care sunt pline de reclame și ferestre popup.

15. Folosiți un VPN („rețea virtuală privată”) măcar pentru plățile online.

16. Utilizaţi cu atenţie reţele de socializare electronice, Facebook, Massenger etc. Acestea sunt principalele surse de racolare utilizate de infractori.

17. Asiguraţi-vă că ceea ce postaţi vă reprezintă. Nu postaţi poze sau informaţii personale pe internet, pentru că alţii le pot vedea.

În fiecare an, companiile mari din România, din industria IT sau de comunicații, au susținut organizarea Zilei Siguranței pe Internet prin oferirea de premii pentru copii sau alt tip de suport. Astfel, printre sponsori se numără: Amplusnet, BitDefender, Cosmote, ECDL, Euroaptitudini, Kaspersky Lab, Microsoft, Orange România, UPC România, Vodafone.