Populaţia judeţului Alba a scăzut la nivelul celei din 1920! • Populaţia României scade treptat, astfel că este posibil să ajungem în curând… o ţară de vârsta a treia



O statistică tristă, dar adevărată, relevă faptul că populația județului scade de la un recensământ la altul. Astfel, potrivit datelor ultimului recensământ, din anul 2011, populaţia stabilă a judeţului Alba era de 342.376 de persoane, cu 40.371 mai puţini locuitori faţă de anul 2002. În anul 1977, județul nostru avea 409.634 locuitori, în 1992 – 413.919 locuitori, iar apoi populația Albei a început să scadă la 382.747 locuitori în anul 2002 și 342.376 locuitori în 2011. Municipiul Alba Iulia are, potrivit ultimului recensământ, o populaţie stabilă de 63.536 de persoane, faţă de 66.406 – în 2002.

Populaţia stabilă a municipiilor şi a celor mai importante oraşe este: municipiul Sebeş – 27.019 persoane, municipiul Aiud – 22.876 de persoane, oraşul Cugir – 21.376 de persoane, municipiul Blaj – 20.630 de persoane, oraşul Ocna Mureş – 13.036 de persoane, oraşul Zlatna – 7.490 de persoane şi oraşul Cîmpeni – 7.221 de persoane. Cei mai puţini locuitori au plecat din Blaj – 135 de persoane, Sebeş – 679 și Teiuş – 289 de persoane. La polul opus se află municipiul Aiud, care a ”pierdut” 6.058 de locuitori şi Ocna Mureş, oraș cu o populaţie mai mică cu 2.467 de persoane. Comunele cu cel mai mare număr al populaţiei stabile sunt: Ighiu (6.283 de persoane), Săsciori (5.757), Vinţu de Jos (4.801), Unirea (4.796), Jidvei (4.617), Bistra (4.540), Galda de Jos (4.516) și Şona (4.067); comunele cu cel mai mic număr de locuitori – populație stabilă sunt: Ceru Băcăinţi (269 de persoane), Ponor (540), Rîmeţ (574), Întregalde (577), Ocoliş (616), Mogoş (731) și Ohaba (757 de persoane). Tot mai mulți tineri pleacă visând la o viață mai bună dincolo de granițele țării, așa că am ajuns să avem populația din 1920!

Aproape 20.000 de locuitori ai Albei erau plecați pentru cel puțin un an în străinătate, dar cifra nu prezintă situația reală a celor plecați din țară. Cei mai mulți conjudețeni au ales Spania – peste 9.000, Italia – aproape 3.500, Germania – 1.200, Franța – 700, Marea Britanie – 550, SUA – aproape 400 și Irlanda – 300. De la momentul ultimului recensământ, anul 2011, numărul celor plecați în străinătate a crescut continuu.

Țara noastră se confruntă cu o scădere continuă a populației, din cauza sporului natural negativ și a plecării românilor dincolo de granițe. Potrivit datelor statistice, în luna ianuarie 2017 s-au născut 15.096 de copii, cu 188 mai puţini decât în luna decembrie 2016. În aceeași perioadă au fost înregistrate 28.800 de decese, cu 3.734 mai multe decât în luna decembrie 2016. Sporul natural a fost negativ în luna ianuarie 2017, decedaţii având un excedent faţă de cei născuți cu 13.704 persoane.

În ianuarie 2017 au fost înregistrate 160 de decese în rândul copiilor cu vârsta sub 1 an, în creştere cu 40 faţă de luna decembrie 2016. Tot datele statistice ne spun că pierdem în fiecare zi 182 de locuitori ai țării, asta pentru că trec pe lumea cealaltă mai mulți români decât se nasc; anul trecut am pierdut 66.000 de locuitori și țara noastră mai are, oficial, doar 19,6 milioane de locuitori. Din păcate, anul trecut s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 6 ani, aproape 190.000. Dacă privim statisticile anului 1990, atunci veneau pe lume 314.000 copii, ceea ce înseamnă că natalitatea a scăzut aproape la jumătate.

• Pe primul plan cariera

O cauza a scăderii natalității este poate și faptul că tinerii se căsătoresc mai târziu și nu se grăbesc deloc să aibă copii. Dacă în anul 1990 vârsta celor ce se căsătoreau era, în medie, de 25 de ani și primul copil se năștea când mama avea 22 de ani, acum tinerii spun ”Da” mult mai târziu, iar femeile devin mame la 28 de ani. Motivul e acela că femeile pun pe primul plan cariera și abia apoi dorința de a avea copii. Tot mai multe familii nu pot să aibă copii sau decid să nu aducă pe lume moștenitori. Rapoartele ONU sunt îngrijorătoare și prevăd un declin de până la 14 milioane de locuitori în anul 2050! E luată în calcul și migrația, capitol la care țara noastră ocupă locul 4 în Europa, cu 17 la sută din populație plecată dincolo de granițe pentru a-și face un rost în viață.

O țară de vârsta a treia

Potrivit datelor Eurostat, România se află printre statele membre UE cu cea mai mare mortalitate, pe primul loc fiind Bulgaria (15,3 decese la 1.000 de rezidenţi), urmată de Letonia şi Lituania (ambele cu 14,4 decese la 1.000 de rezidenţi), Ungaria (13,4 decese la 1.000 de rezidenţi) şi România (13,2 decese la 1.000 de rezidenţi).

Totuși, la 1 ianuarie 2016, România era a şaptea cea mai populată ţară din UE, 19,760 milioane locuitori sau 3,9% din populaţia totală a UE, fiind devansată doar de Germania (82,162 milioane locuitori sau 16,1% din populaţia UE), Franţa (13,1% din populaţia UE), Marea Britanie (12,8%), Italia (11,9%), Spania (9,1%) şi Polonia (7,4%).

În acest ritm, populaţia României va ajunge la 14-15 milioane de locuitori în 30-40 de ani. A crescut vârsta medie a populaţiei României, de la aproape 33 de ani în 1990, la 40-41 la nivelul anului 2015. Ne confruntăm cu o îmbătrânire galopantă a populației și ca urmare a migrației românilor peste hotare. Din păcate, populaţia rezidentă a României se reduce anual cu echivalentul a două oraşe mici – adică 80.000 de persoane, începând din 2014, iar guvernanții trebuie să vină cu măsuri pentru a atenua acest fenomen.