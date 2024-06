Zile de FOC! Cea mai fierbinte vară din istorie. La Mecca, peste 1.000 de oameni au murit din cauza căldurii

Este o vară cu fenomene extreme în multe zone ale lumii. La Mecca, unde are loc pelerinajul anual al musulmanilor, peste 1.000 de oameni au murit din cauza căldurii. În orașul din vestul Arabiei Saudite s-au înregistrat peste 50 de grade Celsius.

În Balcani, temperaturile au crescut până la 40 de grade Celsius. Vor fi valori neobișnuit de mari pentru această perioadă, inclusiv în weekend.

În acest timp, în alte părți ale Europei – dar și în Statele Unite – căldura excesivă a fost urmată de furtuni puternice și inundații.

O furtună iscată din senin a lovit puternic mai multe localități din regiunea cehă a Moraviei, după mai multe zile caniculare. O femeie de 50 de ani și-a pierdut viața și 11.000 de gospodării au rămas fără curent electric. Multe cabluri au fost secționate de copacii rupți de furtună, informează ProTv.

Cod roșu de vreme rea în Franța

Și francezii așteaptă noi inundații, după furtunile de zilele trecute. Autoritățile au emis o avertizare cod roșu în două departamente din vestul țării. Alte 12 regiuni sunt sub cod portocaliu de vreme rea.

În acest timp, în Balcani este caniculă. În Belgrad, localnicii se răcoresc cum pot.

„Așteptăm temperaturi extrem de ridicate pentru weekend, între 39 și 40 de grade, iar indicele de radiații UV a crescut. Așadar, recomandarea standard pentru copiii mici și persoanele în vârstă, dar și pentru toți ceilalți, este ca în intervalul 10:00 – 16:00 să evite expunerea în aer liber fără cremă de protecție solară și umbrele. Sticlele de apă sunt obligatorii”, spune Dragica Vukadinovic Mesarovic, medic pentru servicii de urgență.

Nopți cu 38 de grade C

În orașul bosniac Mostar, temperaturile au ajuns la 40 de grade Celsius, iar localnicii au încercat să se răcorească într-un pârâu. Canicula rămâne și pe timpul nopții, deși lumea aștepta o binefăcătoare răcoare.

Alija Hajdarevic, localnic: „Nopțile fierbinți sunt cele mai grele atunci când temperaturile rămân la 37 sau 38 de grade Celsius, ceea ce caracterizează cu adevărat zilele dificile. Când este cald în timpul zilei, tot ce poți face este să stai departe de soare”.

Și alte orașe din Balcani, inclusiv capitala kosovară Priștina, au înregistrat temperaturi mult peste media obișnuită în această perioadă a anului.

Hysen Cervadiku, localnic: „Zilele acestea, Pristina arde, asfaltul se topește. Pentru locuitori este mai bine să rămână în parc, deoarece oferă alinare pentru persoanele care suferă de probleme cardiovasculare sau renale”.

Cercetătorii spun că încălzirea globală e tot mai accentuată, iar evenimentele meteo extreme rămân imprevizibile.

„Schimbările climatice din ultimii 20 de ani sunt foarte severe. Din punctul meu de vedere sunt mai izbitoare decât dacă am compara cu epoca pre-industrială. Parca am trăi pe o altă planetă. Iar impactul este dramatic. Societatea și organismul uman nu s-au obișnuit cu aceste valuri de caniculă, chiar dacă deja nu mai sunt o raritate”, susține Friederike Otto, cercetător în domeniul climei la Imperial College of London.

Organizația Meteorologică Mondială estimează că sunt aproape 50% șanse ca temperaturile medii globale din perioada 2024-2028 să depășească limita de încălzire de 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială, convenită prin Acordul de la Paris, din 2015.

