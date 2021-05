Vitinha, cel mai titrat jucător al CSO Cugir, înaintea barajului cu SCM Zalău: “O promovare în Liga a 2-a ar fi un vis”

Purtător al banderolei de căpitan al grupării de sub Drăgana în meciurile în care absentează Tudor Șaucă, fundașul portughez Vitor Tiago de Freitas Fernandes, mai pe scurt “Vitinha”, este cel mai titrat echiper al formației CSO Cugir, campioana Seriei a 9-a din Liga a 3-a.

În vârstă de 35 de ani, apărătorul lateral stânga are la activ trofee cucerite în România, țara de adopție, și Bulgaria. Fostul fundaș al Unirii Alba Iulia la ultima stagiune petrecută de “alb-negri” în elită (2009-2010) s-a stabilit în Cetatea Marii Uniri, căsătorindu-se în 2013 cu o frumoasă albaiuliancă.

Vitinha a cunoscut bucuria câștigării campionatului cu CFR Cluj și Ludogorets Razgrad, a evoluat în competițiile continentale, însă susține că barajele de promovare în eșalonul superior reprezintă o importantă provocare fotbalistică.

“Orice este posibil la aceste baraje. Vor fi meciuri echilibrate în care fiecare combatantă are propriile atuuri. Noi avem argumente, știm ce putem și vrem să profităm de șansele noastre. Vorbim despre 4 echipe puternice, dar acum ne gândim doar la ce va fi în dubla cu SCM Zalău”, a apreciat portughezul ce a înscris un gol în actuala ediție, din penalty, în minutul 89 al jocului nebun de lângă furnale, CS Hunedoara – CSO Cugir 3-3.

Păstrând proporțiile, la barajele pentru accederea pe a doua scenă, sunt jocuri pe muchie de cuțit, de genul celui trăit din teren de Vitinha în 2014, în preliminariile Champions League, Ludogorets – Partizan Belgrad 0-0. În acea campanie europeană, Cosmin Moți a devenit eroul bulgarilor, fiind portar de conjunctură și apărând două lovituri de departajare executate de Pârvulescu și Râpă, pentru o miraculoasă calificare în grupele competiției stelare în detrimentul FCSB-ului!

*”Forța noastră: grupul unit”

Titulat incontestabil în defensiva cugireană, la nevoie evoluând chiar fundaș central de conjunctură, “portughezo-românul” Vitinha susține că își dorește enorm o promovare în Liga a 2-a, realizarea acestui deziderat încununând o carieră de apreciat.

“Meciurile decisive care urmează sunt practic roadele muncii depuse în acești trei ani la Cugir. Acesta este momentul pe care-l așteptăm. Vrem să ajungem în Liga a 2-a, Alba merită o reprezentantă la acest nivel fotbalistic”, a mai adăugat Vitinha.

Cu o carte de vizită de apreciat la nivelul fotbalului autohton, “Viti”, cum îi spun cei apropiați, consideră că principalul argument al “roș-albaștrilor” este forța grupului.

“Unitatea de grup contează foarte mult în aceste momente. Suntem uniți, tragem unul pentru altul, formăm un grup frumos, iar antrenorul Lucian Itu știe să facă atmosferă, să capaciteze vestiarul. Pentru mine, care sunt spre finalul carierei, în ultimii ani ca fotbalist, o promovare ar însemna enorm”, a explicat Vitinha.

*Abonat la trofee

În 2011 a părăsit fotbalul românesc, având la activ un campionat și o cupă cu CFR Cluj (în stagiunea 2007-2008) și a trecut Dunărea în țara vecină, Bulgaria, unde a stat mai bine de 7 ani, revenind la Alba Iulia în vara anului 2018. Până în 2017 a jucat la Ludogorets Razgrad, cu care a câștigat de șase ori la rând campionatul, plus două cupe ale Bulgariei și alte două supercupe (2012 și 2014). În ultimul campionat, 2017-2018, a plecat la Cherno More Varna, însă a avut un ghinion teribil la meciul de debut la noua sa echipă, rupându-și tendonul lui Achile, la piciorul stâng, o accidentare gravă, ce l-a ținut departe de gazon aproape un an. Fotbalistul portughez a mai evoluat în România pe prima scenă la CFR Cluj, CS Otopeni, Unirea Alba Iulia și Concordia Chiajna (un total de 45 de jocuri), având și experiența competiților europene din perioada în care îmbrăca tricoul “verde-alb” al echipei din Razgrad.

Format în Portugalia, tara actualei campioane europene, la juniorii formației Vitoria Guimaraes, Vitinha consideră că Vierinha (5 ani coleg la juniori, fost la Wolfsburg și PAOK Salonic, unde a luat titlul cu Răzvan Lucescu), Cosmin Moți (multiplu laureat în Bulgaria cu Ludogorets) și uniriștii Nicolae Stanciu și Gicu Grozav, ce au ajuns la echipa națională a României, sunt cei mai importanți coechipieri cu care a împărțit vestiarul de-a lungul vremii. La capitolul adversari de marcă se distinge egipteanul Mohamed Salah, actuala vedetă de la Liverpool, pe care l-a întâlnit, în 2013, într-un play-off al Champions League, într-un meci Basel – Ludogorets, scor 2-0, în care a intrat în finalul jocului din Elveția.