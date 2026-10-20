Video | Varianta Ocolitoare a Blajului, stadiu fizic de execuție de 70%: Când va fi deschisă circulația în zona Girației 3

Varianta Ocolitoare a Blajului, stadiu fizic de execuție de 70%: Când va fi deschisă circulația în zona Girației 3

Varianta Ocolitoare a Blajului a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 70%, au anunțat, luni, 19 octombrie 2026, reprezentanții antreprenorului Prenis.

Potrivit acestora, este în pregătire deschiderea circulației în zona Girației 3, prevăzută pentru finele lunii octombrie 2026.

„Lucrările la Varianta Ocolitoare Blaj avansează, iar la sfârșitul acestei luni, avem programat să deschidem circulația pe sectorul restabilit al DN14B, în zona noului sens giratoriu Girația 3.

Este vorba despre aproximativ 620 de metri de drum național, reconfigurați în cadrul proiectului, unde platforma drumului a fost ridicată cu până la aproximativ 10 metri față de configurația inițială.

Odată cu deschiderea acestui sector, traficul rutier va fi transferat de pe traseul provizoriu pe noua configurație a DN14B.

La nivelul întregului proiect, am ajuns la un stadiu fizic de execuție de 70%.

În paralel, continuăm lucrările de relocare a utilităților, pe care estimăm să le finalizăm până la sfârșitul lunii noiembrie.

Continuăm lucrările într-un ritm susținut, cu obiectivul de a duce la bun sfârșit fiecare etapă a acestui proiect important pentru infrastructura rutieră a Blajului”, au detaliat reprezentanții antreprenorului Prenis.

sursa video: Prenis

foto: arhivă

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