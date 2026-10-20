Curier Județean

Video | Varianta Ocolitoare a Blajului, stadiu fizic de execuție de 70%: Când va fi deschisă circulația în zona Girației 3

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Varianta Ocolitoare a Blajului, stadiu fizic de execuție de 70%: Când va fi deschisă circulația în zona Girației 3

Varianta Ocolitoare a Blajului a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 70%, au anunțat, luni, 19 octombrie 2026, reprezentanții antreprenorului Prenis.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit acestora, este în pregătire deschiderea circulației în zona Girației 3, prevăzută pentru finele lunii octombrie 2026.

„Lucrările la Varianta Ocolitoare Blaj avansează, iar la sfârșitul acestei luni, avem programat să deschidem circulația pe sectorul restabilit al DN14B, în zona noului sens giratoriu Girația 3.

Este vorba despre aproximativ 620 de metri de drum național, reconfigurați în cadrul proiectului, unde platforma drumului a fost ridicată cu până la aproximativ 10 metri față de configurația inițială.

Odată cu deschiderea acestui sector, traficul rutier va fi transferat de pe traseul provizoriu pe noua configurație a DN14B.

La nivelul întregului proiect, am ajuns la un stadiu fizic de execuție de 70%.

În paralel, continuăm lucrările de relocare a utilităților, pe care estimăm să le finalizăm până la sfârșitul lunii noiembrie.

Continuăm lucrările într-un ritm susținut, cu obiectivul de a duce la bun sfârșit fiecare etapă a acestui proiect important pentru infrastructura rutieră a Blajului”, au detaliat reprezentanții antreprenorului Prenis.

sursa video: Prenis

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din toate grupele: „Cererea de sânge este mare, iar stocurile sunt insuficiente”

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

20 octombrie 2026

De

CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din toate grupele: „Cererea de sânge este mare, iar stocurile sunt insuficiente” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat marți, 20 octombrie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot dona sânge din toate grupele. ,,Avem nevoie de donatori din toate grupele! Cererea de sânge […]

Citește mai mult

Curier Județean

Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante. Calendar și condiții de participare

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

20 octombrie 2026

De

Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante. Calendar și condiții de participare Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă stabil, într-o […]

Citește mai mult

Curier Județean

Parc fotovoltaic de aproape 1 MW la Aiud: Documentațiile pentru proiect, la aprobare în Consiliul Județean Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

19 octombrie 2026

De

Parc fotovoltaic de aproape 1 MW la Aiud: Documentațiile pentru proiect, la aprobare în Consiliul Județean Alba Consiliul Județean Alba are pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 22 octombrie 2026, două proiecte de hotărâre legate de investiția „Parc fotovoltaic, județul Alba”. Primul vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, iar […]

Citește mai mult