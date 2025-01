VIDEO ȘTIREA TA | De noaptea minții: Un șofer a întors mașina, în mijlocul bretelei de urcare pe autostrada A10 Sebeș-Turda de la Alba Iulia Sud

Supriză neplăcută pentru unul dintre cititorii ZiarulUnirea.ro, aseară. La coborârarea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda, pe breteaua de la nodul rutier Alba Iulia Sud, a fost nevoit să frâneze brusc și să oprească mașina, întrucât un participant la trafic a întors mașina în mijlocul șoselei.

„Este incredibil cum unii participanți pot să pună în pericol siguranța circulației rutiere din prostie sau indolență. Veneam de la Deva, iar când am ajuns în apropiere de Alba Iulia și am coborât la Alba Iulia Sud pe breteaua care leagă autostrada de centură, am fost nevoit să opresc pe loc pentru că un inconștient a întors mașina în mijlocul șoselei.

Ar mai fi avut încă circa 500 m până la sensul giratorul din șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, unde ar fi putut întoarce lejer mașina”, a declarat pentru ZiarulUnirea.ro, cititorul.

