Video | SCUT 2026, la Alba Iulia: 117 elevi au învățat cum să fie în siguranță. Au fost premiați alături de profesorii lor coordonatori. Lista
SCUT 2026, la Alba Iulia: 117 elevi au învățat cum să fie în siguranță. Au fost premiați alături de profesorii lor coordonatori. Lista
La Muzeul Principia din Alba Iulia a avut loc, miercuri, 21 octombrie 2026, festivitatea de premiere din cadrul ediției din acest an a proiectului SCUT (Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți).
La proiect participă 117 elevi de gimnaziu și zece cadre didactice din 10 unități de învățământ locale.
Aflat la cea de-a patra ediție, proiectul SCUT este implementat în parteneriat de Municipiul Alba Iulia (prin Direcția Învățământ, Creșe), Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba.
Elevii și cadrele didactice sunt angrenați în trei activități:
– activitatea ”Fă sport, nu scroll!”, coordonată de IPJ Alba, constând în parcurgerea unui circuit de exerciții fizice, în contextul unui traseu adaptat vârstei, cu elemente din traseul susținut de polițiști la admiterea în instituțiile de învățământ MAI;
– activitatea ”Descoperă Cetatea” – identificarea unor obiective culturale din perimetrul Cetății;
– activitatea ”Siguranța ta”, o activitate interactivă, cu focus pe cunoașterea riscurilor la care sunt expuși minorii și a modalităților de prevenire a situațiilor nedorite.
Iată lista elevilor și profesorilor coordonatori premiați:
1. Școala Gimnazială „Avram Iancu”
Prof. coordonator: Popa Lucian
Clasa a V-a: Bogdan Antonia, Ioja Anais, Pitea Sophia
Clasa a VI-a: Oprișa Andreeas, Trif Raluca, Șuteu Maia
Clasa a VII-a: Marincaș Cristiana, Petric Ilinca, Giurgiu Tudor
Clasa a VIII-a: Popescu Achim Ariana, Miron Eduard, Câmpan David
2. Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș”
Prof. coordonator: Sârb Anca
Clasa a V-a: Pop Rareș Mihai, Rațiu Matei, Cismaș-Sabău Alexandru
Clasa a VI-a: Timar Natalia Antonia, Ungur Eduard Casian, Doia Mihai
Clasa a VII-a: Epure Cătălin, Pitic Marco, Tiurean Mircea Andreas
Clasa a VIII-a: Kiraly Aimee Sara, Vlad Luca Daniel, Cadar Alexandru Adrian
3. Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”
Prof. coordonator: Kalanyos Alexandru
Clasa a V-a: Dumbravă Alexia-Maria, Fekete Georgiana-Ramona, Nicula Samira-Leontina-Adriana
Clasa a VI-a: Pintea Narcis, Adam Rudolf, Șamu Marius
Clasa a VII-a: Avram Alberto-David, Bănățan Robert-Alex, Răducanu Cristi Bogdan, Stoica Luca Nicolas
Clasa a VIII-a: Bîrcea Radu Emanuel, Borca Moise Ianis
4. Școala Gimnazială Micești
Prof. coordonator: Mateica Daniela
Clasa a V-a: Anghel Maria, Oltean David, Sebeni Beatrice
Clasa a VI-a: Stănilă Lavinia, Miclea Briana, Savu Adrian
Clasa a VII-a: Adam Georgiana, Cristea Robert, Neacșu Radu
Clasa a VIII-a: Anghel Ioana, Onuț Suzana, Țiplea Cristiana
5. Colegiul Tehnic „Apulum”
Prof. coordonator: Cunțan Mariana
Clasa a V-a: Tat Amina Nicola Andreea, Nemeș Antonia Nicoleta, Pușcaș Ilinca Maria
Clasa a VI-a: Neag Marius Gabriel, Poenar Paula Sorina, Zafiu Eduard Nicolas
Clasa a VII-a: Butură Tudor, Giurca Bogdan Adrian, Crișan Marian
Clasa a VIII-a: Taz Melek, Gerngross Alexandru, Mihăilă Florin
6. Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”
Prof. coordonator: Bologa Teodora
Clasa a V-a: Roșu Adrian, Stanciu Andreea, Toader Maria
Clasa a VI-a: Groza Ioana, Grozav David, Muntean Raul
Clasa a VII-a: Joldeș Matei, Medrea Marina, Novacean Nicole
Clasa a VIII-a: Stânea Simona, Toader Andreea, Mureșan Ianis
7. Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”
Prof. coordonator: Bedelean Roxana
Clasa a VI-a: Bogdan Ioana Amira, Gligor Anisia Valentina, Popa Maria Ramona
Clasa a VII-a: Manciu Emma, Relea David, Roșca Lucas
Clasa a VIII-a: Toma Sara, Gruian Ariana, Vasiu Mara
8. Liceul cu Program Sportiv
Prof. coordonator: Lăncrănjan Dafina
Clasa a V-a: Ampoițan Alexandru, Birăuț Dragoș, Gherman Rareș
Clasa a VI-a: Brustur Karina, Benga Ilinca, Mezei Georgiana
Clasa a VII-a: Vacarciuc Ariana, Negrea Roberta, Negrea Izabela
Clasa a VIII-a: Panta Gabriela, Cioara Cristina, Trif Adrian
9. Liceul de Arte „Regina Maria”
Prof. coordonator: Incze Monica
Clasa a VIII-a: Marian Karla, Papanaga Alexandra, Șdira Ana, Dragan Karina, Cernea Vanesa, Bota Ioana, Todor Eva, Muntean Stefania, Ilinca Daria, Sarbu Raluca, Cadar Andreea, Șanta Carol
10. Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”
Prof. coordonator: Lodroman Codruța
Clasa a V-a: Bașhir Rayan, Tanislav Andrei, Tanislav David
Clasa a VI-a: Ștefan Irina, Șandru Silvia, Micu Elena
Clasa a VII-a: Bar Bogdan, Deaconu Victor, Ilincuța Șerban
Clasa a VIII-a: Coldă Sabrina, Pitia Otilia, Micu Mădălina
Premiile au fost acordate pentru participare și implicare.
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