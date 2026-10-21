Video | SCUT 2026, la Alba Iulia: 117 elevi au învățat cum să fie în siguranță. Au fost premiați alături de profesorii lor coordonatori. Lista

SCUT 2026, la Alba Iulia: 117 elevi au învățat cum să fie în siguranță. Au fost premiați alături de profesorii lor coordonatori. Lista

La Muzeul Principia din Alba Iulia a avut loc, miercuri, 21 octombrie 2026, festivitatea de premiere din cadrul ediției din acest an a proiectului SCUT (Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți).

La proiect participă 117 elevi de gimnaziu și zece cadre didactice din 10 unități de învățământ locale.

Aflat la cea de-a patra ediție, proiectul SCUT este implementat în parteneriat de Municipiul Alba Iulia (prin Direcția Învățământ, Creșe), Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba.

Elevii și cadrele didactice sunt angrenați în trei activități:

– activitatea ”Fă sport, nu scroll!”, coordonată de IPJ Alba, constând în parcurgerea unui circuit de exerciții fizice, în contextul unui traseu adaptat vârstei, cu elemente din traseul susținut de polițiști la admiterea în instituțiile de învățământ MAI;

– activitatea ”Descoperă Cetatea” – identificarea unor obiective culturale din perimetrul Cetății;

– activitatea ”Siguranța ta”, o activitate interactivă, cu focus pe cunoașterea riscurilor la care sunt expuși minorii și a modalităților de prevenire a situațiilor nedorite.

Iată lista elevilor și profesorilor coordonatori premiați:

1. Școala Gimnazială „Avram Iancu”

Prof. coordonator: Popa Lucian

Clasa a V-a: Bogdan Antonia, Ioja Anais, Pitea Sophia

Clasa a VI-a: Oprișa Andreeas, Trif Raluca, Șuteu Maia

Clasa a VII-a: Marincaș Cristiana, Petric Ilinca, Giurgiu Tudor

Clasa a VIII-a: Popescu Achim Ariana, Miron Eduard, Câmpan David

2. Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș”

Prof. coordonator: Sârb Anca

Clasa a V-a: Pop Rareș Mihai, Rațiu Matei, Cismaș-Sabău Alexandru

Clasa a VI-a: Timar Natalia Antonia, Ungur Eduard Casian, Doia Mihai

Clasa a VII-a: Epure Cătălin, Pitic Marco, Tiurean Mircea Andreas

Clasa a VIII-a: Kiraly Aimee Sara, Vlad Luca Daniel, Cadar Alexandru Adrian

3. Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”

Prof. coordonator: Kalanyos Alexandru

Clasa a V-a: Dumbravă Alexia-Maria, Fekete Georgiana-Ramona, Nicula Samira-Leontina-Adriana

Clasa a VI-a: Pintea Narcis, Adam Rudolf, Șamu Marius

Clasa a VII-a: Avram Alberto-David, Bănățan Robert-Alex, Răducanu Cristi Bogdan, Stoica Luca Nicolas

Clasa a VIII-a: Bîrcea Radu Emanuel, Borca Moise Ianis

4. Școala Gimnazială Micești

Prof. coordonator: Mateica Daniela

Clasa a V-a: Anghel Maria, Oltean David, Sebeni Beatrice

Clasa a VI-a: Stănilă Lavinia, Miclea Briana, Savu Adrian

Clasa a VII-a: Adam Georgiana, Cristea Robert, Neacșu Radu

Clasa a VIII-a: Anghel Ioana, Onuț Suzana, Țiplea Cristiana

5. Colegiul Tehnic „Apulum”

Prof. coordonator: Cunțan Mariana

Clasa a V-a: Tat Amina Nicola Andreea, Nemeș Antonia Nicoleta, Pușcaș Ilinca Maria

Clasa a VI-a: Neag Marius Gabriel, Poenar Paula Sorina, Zafiu Eduard Nicolas

Clasa a VII-a: Butură Tudor, Giurca Bogdan Adrian, Crișan Marian

Clasa a VIII-a: Taz Melek, Gerngross Alexandru, Mihăilă Florin

6. Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”

Prof. coordonator: Bologa Teodora

Clasa a V-a: Roșu Adrian, Stanciu Andreea, Toader Maria

Clasa a VI-a: Groza Ioana, Grozav David, Muntean Raul

Clasa a VII-a: Joldeș Matei, Medrea Marina, Novacean Nicole

Clasa a VIII-a: Stânea Simona, Toader Andreea, Mureșan Ianis

7. Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”

Prof. coordonator: Bedelean Roxana

Clasa a VI-a: Bogdan Ioana Amira, Gligor Anisia Valentina, Popa Maria Ramona

Clasa a VII-a: Manciu Emma, Relea David, Roșca Lucas

Clasa a VIII-a: Toma Sara, Gruian Ariana, Vasiu Mara

8. Liceul cu Program Sportiv

Prof. coordonator: Lăncrănjan Dafina

Clasa a V-a: Ampoițan Alexandru, Birăuț Dragoș, Gherman Rareș

Clasa a VI-a: Brustur Karina, Benga Ilinca, Mezei Georgiana

Clasa a VII-a: Vacarciuc Ariana, Negrea Roberta, Negrea Izabela

Clasa a VIII-a: Panta Gabriela, Cioara Cristina, Trif Adrian

9. Liceul de Arte „Regina Maria”

Prof. coordonator: Incze Monica

Clasa a VIII-a: Marian Karla, Papanaga Alexandra, Șdira Ana, Dragan Karina, Cernea Vanesa, Bota Ioana, Todor Eva, Muntean Stefania, Ilinca Daria, Sarbu Raluca, Cadar Andreea, Șanta Carol

10. Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”

Prof. coordonator: Lodroman Codruța

Clasa a V-a: Bașhir Rayan, Tanislav Andrei, Tanislav David

Clasa a VI-a: Ștefan Irina, Șandru Silvia, Micu Elena

Clasa a VII-a: Bar Bogdan, Deaconu Victor, Ilincuța Șerban

Clasa a VIII-a: Coldă Sabrina, Pitia Otilia, Micu Mădălina

Premiile au fost acordate pentru participare și implicare.

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