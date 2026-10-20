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Video | Președintele Nicușor Dan, la învestirea Guvernului Niculescu: „Colaborarea dintre partide este un semn de normalitate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

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Președintele Nicușor Dan, la învestirea Guvernului Niculescu: „Colaborarea dintre partide este un semn de normalitate”

„Colaborarea dintre partide este un semn de normalitate”, a subliniat președintele Nicușor Dan la ceremonia de învestire a Guvernului Niculescu, desfășurată în seara zilei de marți, 20 octombrie 2026.

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Petrecerea Divorțaților

Președintele Nicușor Dan a ținut un discurs după ce premierul Luca Niculescu și miniștrii din cabinetul său au depus jurământul.

„Cunoaștem cu toții că există obligațiile financiare pe care România și le-a asumat și nu într-un mod abstract și pentru ca să-și protejeze evoluția economică viitoare. Astea sunt niște constrângeri, există așteptări pe care românii le au și trebuie găsită găsit bunul echilibru între constrângeri și așteptări.

Există o așteptare a românilor pentru reforme și acestea trebuie îndeplinite sau măcar începute”, a mai spus șeful statului.

sursa video: Administrația Prezidențială a României

foto: arhivă

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