Video | Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament. Primul vot, chiar de la Ilie Bolojan: Ce urmează

Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament. Primul vot, chiar de la Ilie Bolojan: Ce urmează

Guvernul propus de Luca Niculescu a primit, marți, 20 octombrie 2026, votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.

Premierul desemnat Luca Niculescu a prezentat programul de guvernare și lista Cabinetului, după care parlamentarii au dezbătut și votat cererea de acordare a încrederii pentru întregul Executiv.

Deși nu este primul în ordine alfabetică, Ilie Bolojan a fost primul senator invitat să voteze, fostul premier devenind astfel primul parlamentar care a votat în favoarea Guvernului Niculescu, a notat Hot News.

Noul cabinet a primit 280 de voturi „pentru” în Parlament.

„Am primit acest vot cu emoție și responsabilitate. Mulțumesc tuturor parlamentarilor care au votat acest Guvern. Ne putem imediat pe treabă. Deseară vom avea prima ședință de Guvern”, a declarat „la cald” Luca Niculescu.

Votul de învestitură s-a desfășurat secret, cu bile.

Luca Niculescu a depus la Parlament lista membrilor Guvernului propus și programul de guvernare în data de 15 octombrie 2026.

„Vă mulțumesc pentru că am redescoperit vitalitatea dezbaterilor din Senat și din Camera Deputaților. Asta este democrația. Așa sună democrația. Ne place, nu ne place, suntem de acord sau nu suntem de acord, așa este”, a spus Luca Niculescu la finalul dezbaterilor din plenul legislativului român.

După votul Parlamentului, premierul și miniștrii urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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