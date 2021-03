VIDEO| Patru de „DA” pentru „Micul Patriot” din Alba, pe scena „Românii au Talent”. A impresionat juriul cu o poezie îndrăzneață

Tudor Limbean, un elev de numai 10 ani din Vințu de Jos, județul Alba, a venit pe scena talentelor cu o poezie îndrăzneață, câștigând astfel 4 de „DA” din partea juriului.

„Talent din cale afară, jurați fără egal și cei mai iubiți prezentatori… rețeta unui sezon spectaculos al celui mai iubit show de divertisment din România.

Un an am așteptat să-i revedem, iar de acum timpul nu mai are răbdare: sezonul 11 a început!”, au scris, în mediul online, organizatorii show-ului televizat.

Cu peste 100 de diplome câștigate și zeci de medalii adunate de a lungul timpului,Tudor s-a făcut remarcat încă de mic, pasiunea lui pentru muzica populară și iubirea lui pentru România l-au ajutat să participe la emisiuni de televiziune, concursuri, unde a câștigat numeroase premii.