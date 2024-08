VIDEO | Mircea Lucescu, noul selecționer al echipei naționale de fotbal: „Vreau să arăt că se poate”

Mircea Lucescu a fost prezentat marți, într-o conferință de presă, ca noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României. În cadrul evenimentului, Lucescu a subliniat că, deși își asumă un risc considerabil, acceptarea acestei poziții este un angajament pe care îl consideră meritat pentru fotbalul românesc.

„Nu am nevoie de bani și nici de recunoaștere personală. Sunt motivat doar de dragostea pentru fotbal și de dorința de a contribui la succesul echipei naționale. Deși am primit sfaturi să nu accept această funcție, am decis să fac acest pas pentru că simt o obligație față de fotbalul românesc. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a aduce rezultate pozitive”, a declarat Lucescu.

La vârsta de 79 de ani, Lucescu se angajează să demonstreze că este posibil să obții performanțe la cel mai înalt nivel, chiar și într-un moment în care toată atenția este concentrată asupra sa. „Doresc să arăt că și la această vârstă pot face performanță. Nu a fost ușor să accept această poziție, dar nu puteam să refuz. Chiar și șoferul echipei naționale este sub o mare presiune”, a adăugat el.

Lucescu a exprimat dorința de a oferi continuitate și succes echipei naționale, recunoscând că provocările sunt mari, dar că este pregătit să se confrunte cu ele. „Vreau să insuflu încredere jucătorilor și să contribui la o performanță bună, inclusiv o posibilă calificare la un Campionat Mondial. În primele meciuri, vor fi incluși jucători tineri pentru a-i evalua și a-i integra în echipă. Nu va fi ușor, dar am încredere că putem obține rezultate pozitive”, a spus el.

El a menționat că va începe discuțiile cu căpitanul Nicolae Stanciu, recunoscând impactul pozitiv al acestuia în echipă. Durata contractului său este de doi ani, cu obiectivul principal de a califica echipa națională la Cupa Mondială, conform președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

