VIDEO| Ministrul Sănătății a decis ELIMINAREA sintagmei spitalelor în covid și non-covid. ”E o altă abordare, dăm mai multe drepturi spitalelor”

Vlad Voiculescu a anunțat că s-a decis eliminarea sintagmelor spital covid și spital non covid.

Andreea Moldovan a explicat ce se va întâmpla în perioada următoare.

”Am eliminat sintagma spitale covid și non covid. Vom aloca pacienți COVID și în spitale non-covid unde infrastructura o permite. Încercăm să creăm circuite covid și non covid. Am stabilit 3 niveluri diferite:

– nivelul 1, unde spitalul are radiologie, gărzi,

– nivelul 2, au radiologie sau ct dar nu non stop, dar au și gărzi de infectioase și pneumologie,

– nivelul 3 unde se pot face paturi de terapie intermediară și unde există gardă cu specializare în infecțioase și pneumologie.

Spitalele identificate în acest ordin sunt 248. Avem 64 de spitale de nivel 1. Nu avem spitale non covid pentru că aveam focare care apăreau. Pacienții non covid au fost discriminați.

Creștem capacitatea de alocare a resursei umane prin dispersarea specializării. Pacienții cu probleme psihice cu boala COVID vor fi tratați și în alte spitale, decât cele psihiatrice.

E o altă abordare, dăm mai multe drepturi spitalelor.”, a spus Andreea Moldovan.

sursa: stiripesurse.ro