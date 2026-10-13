Video | Imagini spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Boncănitul cerbilor, surprins de camerele de supraveghere, la mijloc de octombrie
Imagini spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Boncănitul cerbilor, surprins de camerele de supraveghere, la mijloc de octombrie
Imagini spectaculoase cu bocănitul cerbilor au fost surprinse în Parcul Natural Apuseni, de camerele de monitorizare a faunei sălbatice, la mijloc de octombrie.
În această perioadă are loc boncănitul cerbilor, sezonul de împerechere. Masculii scot răgete și strigăte puternice, care pot fi auzite de la mare distanță.
Boncănitul cerbilor este un adevărat spectacol al naturii, iar anul acesta, pădurile Parcului Natural Apuseni au răsunat de chemările puternice ale cerbilor, oferind un spectacol impresionant al vieții sălbatice.
În perioada boncănitului, cerbii își fac simțită prezența prin sunete puternice și comportamente spectaculoase, într-un ritual natural specific sezonului de împerechere.
RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSAC 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSAC 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.
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