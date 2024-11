VIDEO | Carambolul de la Partoș – Alba Iulia: Starea drumului și lipsa cauciucurilor de iarnă, posibile cauze cercetate de polițiștii din Alba

Un carambol s-a produs în 19 noiembrie 2024 la primele ore ale dimineții în Alba Iulia. Șaisprezece autoturisme s-au tamponat în zona podului de la Partoș, din cauza condițiilor meteo.

Temperaturile au scăzut sub zero grade, fiind -3 grade în această dimineață în Alba Iulia, ceea ce a favorizat apariția poleiului pe partea carosabilă. Ca în fiecare an, iarna ne ia prin surprindere și nu a fost distribuit material antiderapant în prealabil.

Potrivit IPJ Alba, primăria Alba Iulia este obligată să asigure viabilitatea drumului în condiții meteo nefavorabile.

„În conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, administratorul drumului este obligat să asigure viabilitatea acestuia, motiv pentru care se efectuează verificări în acest sens. Totodată, se va verifica dacă a fost încheiat un contract de prestări servicii între administratorul drumului și o societate comercială pentru a se stabili cu exactitate împotriva căruia se va stabili măsura contravențională. Polițiștii vor stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs tamponările. Polițiști rutieri vor verifica dacă autoturismele au fost dotate cu anvelope specifice sezonului rece” a declarat Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Purtătorul de cuvânt al primăriei Municipiului Alba Iulia, declară faptul că în contractul cu firma responsabilă cu salubrizarea stradală și dezăpezirea nu este stipulat faptul că materialul antiderapant trebuie distribuit preventiv.

„La ora 7.10 cei care se ocupă de curățarea drumului au fost sunați de către cei de la IPJ Alba, iar la ora 7.23 mașina care împrăștie material antiderapant a fost în capătul pasarelei, dar nu a putut interveni pe toată lungimea pasarelei pentru că a avut loc o nouă tamponare. Primăria și-a făcut treaba, întrucât avem, conform contractului, 2 ore pentru a interveni. În contract nu există stipulat faptul că, materialul antiderapant trebuie distribuit preventiv. Vom interveni de acum încolo în toate zonele în care se produce polei, atunci când temperatura va fi de 0 grade. Sărărița a intervenit târziu din cauza tamponărilor”, a declarat Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al primăriei Alba Iulia.

