VIDEO| Autostrada A1 Sibiu-Pitești, lotul 4, contruită de austriecii de la Porr. CNAIR a anunțat câștigatorul

Astăzi CNAIR a anunțat câștigătorul execuției lotului 4 al autostrăzii Sibiu Pitești, sectorul de 10 km cuprins între Tigveni și Curtea de Argeș. Este vorba de firma austriacă Porr. Dacă nu vor fi contestații contractul de 2 miliarde lei poate fi semnat în luna martie. Costul ridicat se datorează tunelului de 1,3km ce realizează trecerea de pe Valea râului Topolog pe Valea Argeșului. Nodul rutier Tigveni din capăt e inclus de asemenea in acest lot, astfel că traficul poate fi descărcat in DN73C.

In continuarea autostrăzii, de construirea lotului 5 Curtea de Argeș – Pitești se ocupă firma italiană Astaldi. Contractul a fost semnat in martie 2020. Ordinul de începere al lucrărilor a fost dat în urma cu 7 luni, și conține perioada de proiectare 12 luni. Ne așteptăm ca în această primavară să vedem utilajele constructorului în teren. Ca de obicei, vă vom aduce fotografii ale șantierului, și video din dronă.

Adevărata utilitate a trecerii montane va veni doar odată cu construirea lotului 3, cel mai lung, scump și dificil din toată autostrada A1. El realizează trecerea între Valea Oltului și Valea Topolog, și are 37km. Licitatța cu pre-calificare se află în desfașurare. În 27 noiembrie 2020 au fost depuse 15 candidaturi, și asteptăm Compania să selecteze primele 6 companii cu care să continue licitația. Valoarea estimată pentru acest lot e 5 miliarde de lei.

Trecem in revistă și lotul 2 intre Boița si Cornetu, cel mai intarziat lot al autostrăzii Sibiu Pitești. Procedura de licitație cu pre-calificare a fost lansată abia in luna decembrie 2020. Autostrada are 31 km de-a lungul defileului Oltului, cu un cost estimat de 4,6 miliarde lei.

Pentru final am lăsat lotul 1 între Sibiu si Boița. Aceeași firmă Porr se ocupă de construirea acestuia, având un progres fizic de 31%. Estimăm că la finalul anului 2022 sau începutul anului 2023 poate fi dat in trafic.

Sursă: Asociația Pro Infrasctructura