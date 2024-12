VIDEO: Alexandru Pelici (CSM Unirea Alba Iulia), după remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc: „Suntem la mâna noastră! Putem realiza o calificare istorică”

CSM Unirea Alba Iulia a remizat cu Csikszereda Miercurea Ciuc, liderul Ligii 2, 0-0 pe „Cetate”, și este neînvinsă după două partide, având șanse majore să se califice în sferturile de finală ale Cupei României.

Divizonara terță a dat o replică extrem de consistentă adversarului din eșalonul superior, iar după aspectul jocului rezultatul este echitabil, cu amendamentul că portarul gazdelor, Darius Roman a avut douî intervenții excelente.

Partida decisivă pentru calificarea în sferturile de finală se va juca în jurul datei de 18 decembrie, tot pe teren propriu, cu SCM Rm. Vâlcea, ultima din acest an.



„Îmi felicit băieții, este un punct care ne ține până la ultimul joc în cărțile calificării. Avem 4 puncte, dacă vom câștiga cu Vâlcea, probabil vom fi calificați mai departe. A fost un joc împotriva liderului din Liga 2, o echipă bună și nu pot decât să îmi felicit jucătorii, sunt admirabili, au dat dovadă de bărbăție. Suntem în grafic, sunt mulțumit cu acste rezultat. Din momentul în care am intrat în grupe orice este un bonus, am învins Sepsi Sf. Gheorghe, am remizat cu Csikszereda care anul viitor, după ce vor intra în play-off se vor bate pentru promovare. Nu poate decât să ne bucure că am ieșit neînfrânți de pe teren”, a spus Alexandru Pelici, antrenor care a disputat dinala Cupei României, cu Hermannstadt, în urmă cu 6 ani.

*Robert Ilyes: „Acest scor aproape reflectă realitatea din teren”

„Tot timpul în Cupa României au fost surprize și o să fie. Am întâlnit o echipă bine motivată, bine așezată în teren, mai ales defensiv, compacți, scurți, nu prea am găsit spații să jucăm între linii, nu am putut să desfacem aproape deloc. Am fost puțin lenți și previzibili și tot ce am pregătit la analiza video s-a adeverit. Am intrat și în criză de timp, nu am luat decizii bune și acest scor aproape reflectă realitatea din teren. Azi am făcut o echipă mixtă, am mizat pe 2-3 jucători care au evoluat mai puțin. Am vrut să câștigăm, să ne calificăm în optimi (nr – sferturi), să vedem ce se întâmplă în ultima etapă. Încă nu este nimic câștigat în privința promovării, dacă se retrage Mioveni pierdem 3 puncte și aproape toate echipele se apropie. Suntem cu un pas în play-off, dar campionatul este lung și pot apărea multe surprize”, a menționat Robert Ilyes.

