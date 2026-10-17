Sport

Video | Albaiulianul Nicolae Stanciu, o nouă zi de grație în China: Ce a reușit în meciul cu Shenzhen Xinpengcheng

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

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Albaiulianul Nicolae Stanciu, o nouă zi de grație în China: Ce a reușit în meciul cu Shenzhen Xinpengcheng

O nouă zi de grație în China, sâmbătă, 17 octombrie 2026, pentru fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu.

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„Căpitanul” lui Dalian Yingbo a deblocat rapid tabela în partida de pe teren propriu cu Shenzhen Xinpengcheng.

Nicolae Stanciu a punctat în minutul 8.

Pasa decisivă a venit de la Luo Jing. Acesta avea să înscrie pentru 2-0 în minutul 42.

Scorul la pauză a fost astfel 2-0 în favoarea echipei lui Nicolae Stanciu.

Partida a început la ora 14.00 (ora României).

foto: arhivă

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