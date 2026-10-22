Video | Alba Iulia: 400 de tineri, față în față cu întrebarea „Știi cine ești?” la Summitul Tinerilor 2026
Alba Iulia: 400 de tineri, față în față cu întrebarea „Știi cine ești?” la Summitul Tinerilor 2026
Joi, 22 octombrie 2026, la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, a avut loc deschiderea oficială a Summitului Tinerilor din România, ediția a XI-a.
Desfășurat în perioada 21–25 octombrie, în orașul care deține titlul de Capitala Tineretului din România 2026, summitul reunește 400 de tineri din întreaga țară, alături de lideri de organizații, profesioniști, experți și reprezentanți ai vieții publice.
Sub întrebarea „Știi cine ești?”, ediția din acest an explorează felul în care tehnologia, comunitatea și experiențele personale influențează identitatea și alegerile tinerilor. Conceptul a fost construit pornind de la vocile a peste 200 de tineri și urmărește trei direcții: TECH, COMMUNITY și SELF.
Programul cuprinde ateliere interactive, întâlniri Summit Talks, conversații Summit Unfiltered și o consultare în cadrul Dialogului UE cu Tinerii. Printre temele abordate se numără inteligența artificială, dezinformarea, participarea civică, cariera, sănătatea, autenticitatea și implicarea în comunitate.
Între invitații incluși în programul summitului se află Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, Ileana Ada-Maria, politolog și creator de conținut, Emilian, artist și compozitor, Dragoș Buzzi, creator de conținut, precum și Daria Burii, membră în conducerea Forumului European al Tineretului, și Yuliya Ralko, secretar internațional al Consiliului Național al Tineretului din Belarus — RADA.
Evenimentul este organizat de Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română, alături de Asociația EU SUNT, Primăria Municipiului Alba Iulia și Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia.
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