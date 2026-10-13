Video | A condus fără permis și a lovit mașina polițiștilor care au vrut să-l oprească. Bărbat din Cugir, reținut pentru 24 de ore
A condus fără permis și a lovit mașina polițiștilor care au vrut să-l oprească. Bărbat din Cugir, reținut pentru 24 de ore
Un bărbat de 43 de ani din Cugir a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a condus un autoturism fără permis și nu ar fi oprit la semnalul polițiștilor.
În timp ce și-a continuat deplasarea, acesta a acroșat autospeciala de poliție, provocând pagube materiale.
Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și distrugerea.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 11/12 octombrie 2026, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, ar fi condus un autoturism, pe raza orașului Cugir, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în momentul în care polițiștii i-au efectuat semnalul regulamentar de oprire, acesta nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea, moment în care ar fi acroșat autospeciala folosită în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către polițiști, provocând pagube materiale.
În cursul zilei de azi, 13 octombrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și distrugerea.
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