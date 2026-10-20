Veste cutremurătoare: Florin Cotora a murit la 53 de ani! Portarul cu care a promovat Unirea Alba Iulia în Divizia A a plecat la cele veșnice!
Veste cutremurătoare: Florin Cotora a murit la 53 de ani! Portarul cu care a promovat Unirea Alba Iulia în Divizia A a plecat la cele veșnice!
Doliu în fotbalul românesc, Florin Cotora, portarul cu care a promovat Apulum Unirea Alba Iulia în Divizia A, în 2003, a plecat la cele veșnice.
De numele acestuia se leagă prima promovare a „alb-negrilor” pe prima scenă a fotbalului românesc și cea mai importantă performanță din istoria clubului, clasarea pe locul 6, în 2004, în Divizia A
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Florin Cotora a început fotbalul la Inter Sibiu, iar în 2001 a făcut pasul la Minaur Zlatna. Ulterior, după un an petrecut acolo, a mers la Apulum Alba Iulia, formație din primul eșalon. Fostul portar a apărat poarta celor de la Apulum Alba Iulia în 35 de meciuri, împărțind locul între buturi cu Petre Țurcaș, în acea perioadă.
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Erau vremuri senzaționale pentru fotbalul albaiulian, care a cunoscut în premieră accederea pe prima scenă. În urmă cu 3 ani, a plecat dintre noi și Viorel Mălușel, creatorul acelei echipe de legendă!
*Titular pe „Cetate”, în acel istoric 0-0 cu Steaua!
Florin Cotora a apărat buturile „alb-negrilor” la memorabila partidă dintre Unirea Alba Iulia și Steaua București din septembrie 2003 s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, stabilind un record de asistență pe Stadionul „Cetate” cu aproximativ 25.000 de spectatori. Meciul a rămas în memoria colectivă și datorită episodului în care Gigi Becali a fost nevoit să escaladeze gardul pentru a avea acces în tribune.Un 0-0 în care Pițurcă a fost întâmpinat cu cărți de joc și zaruri aruncate în spațul tehnic, iar Mirel Rădoi, căpitanul vizitatorilor a fost eliminat în actul secund.
În acea confruntare, regretatul portar sibian i-a avut coechipieri, în confruntarea cu formația pregătită de Victor Pițuurcă, pe Jercălău, Himcinschi, Miclea, Bumb, Bar, Găldean, Iurișniți, Paleacu, Maier, Vasko, Nedelea sau T. Moldovan. Conducător era regretatul Viorel Mălușel, cel care l-a adus pe Ampoi, iar antrenori Aurel Șunda și Alexandru Pelici
Născut pe 12 decembrie 1972, Florin Cotora s-a retras din activitate în iulie 2007, fiind organizator de evenimente, muzica însemând o altă pasiune a acestuia. Fotbalul sibian este cutremurat de o veste tristă. S-a stins din viaţă fostul portar Florin Cotora. În vârstă de 53 de ani, acesta era cunoscut suporterilor din oraşul de pe Cibin din perioada în care a apărat poarta Interului, atât la juniori, cât şi la seniori. Conform apropiaţilor, lui Florin Cotora i s-a făcut rău zilele trecute, fiind internat la reanimare, iar în această seară au primit vestea tristă.
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