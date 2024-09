Varza murată – proprietăţi, leac popular excelent pentru minte, inimă şi… trup

Varza murată este un aliment minune. Cu toate că ne amintim de ea doar ocazional, varza murată se bucură de anumite proprietăţi medicale şi nutriţionale ce merită menţionate.

Varza murată este extrem de bogată în vitamina C (mai bogată chiar decât alimentul în stare proaspătă, crudă), vitamină ce oferă protecţie antioxidantă, dar nu numai, ajutând astfel la fortifierea sistemului imunitar al organismului. Varza murată este cunoscută şi ca un puternic mineralizant şi remediu împotriva anemiei.

În compoziţia sa sunt prezente minerale şi vitamine esenţiale pentru funcţionarea optimă a organismului: vitamine din complexul B şi minerale precum magneziu, acid folic, potasiu, fier, iod. Numai 100 g de varză murată asigură un sfert din doza zilnică de vitamina C recomandată, iar un pahar-două pe zi de zeamă de varză pot face minuni pentru persoanele anemice sau a celor suferind de hemoroizi.

De asemenea, varza acră poate fi consumată cu încredere în curele de slăbire întrucât conţine puţine calorii (20 calorii la 100 grame) şi contribuie la reglarea digestiei, înlesnind totodată arderea grăsimilor.

În timpul procesului de fermentaţie se formează acidul lactic ce acţionează pozitiv asupra tractului digestiv curăţându-l de bacteriile dăunătoare şi ajutând astfel la detoxifierea organismului. Pe lângă rolul său de eliminator al toxinelor din organism, varza murată mai este cunoscută şi pentru efectul său de stabilizare a tensiunii arteriale.

Recent, nutriţioniştii secolului XXI apreciază varza murată drept un puternic aliment afrodiziac pentru bărbaţi, ducând la creşterea potenţei masculine. Conform unui alt studiu recent, femeile care consumă varză murată de 5 ori pe săptămână prezintă un risc cu 70 la sută mai scăzut de a dezvolta cancer la sân. Virozele pot fi şi ele evitate prin consumul de varză acră, iar pentru prevenirea gripei aviare varza murată este recomandată cu căldură de către specialişti. Graţie conţinutului său de vitamina B12, varza murată încetineşte procesul de îmbătrânire, protejând sistemul nervos şi împiedicând pierderile de memorie.

Previne infecţiile respiratorii

Medicii nutriţionişti susţin că legumele şi fructele murate pot deveni alimente probiotice, atât timp cât sunt conservate corespunzător. Experţii menţionează că murăturile sunt indicate mai ales în perioada rece a anului deoarece au efecte revitalizante, remineralizante, de întărire a sistemului imunitar, de optimizare a digestiei şi de stimulare a detoxifierii organismului.

„Varza murată, de exemplu, îşi păstrează compuşii anticancerigeni, hepatoprotectori şi antioxidanţi. În plus, datorită conţinutului ridicat de vitamina C naturală – până la 60 de miligrame la suta de grame, varza are un efect antioxidant, potenţat şi de vitaminele A şi E, de mineralele: zinc, magneziu, potasiu şi calciu, întărind sistemul imunitar şi rezistenţa la viroze, inclusiv la diferitele forme de gripă”, precizează prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Potrivit expertului, alimentul este indicat persoanelor cu disbioză, afecţiune determinată de tratamentele cu antibiotice de sinteză, pentru că restabileşte microflora intestinală şi combate efectul imuno-supresor al acestor medicamente.

„Varza murată, deşi este săracă din punct de vedere caloric, respectiv 20 de kilocalorii la suta de grame, are un conţinut ridicat de fibre care determină instalarea rapidă a stării de saţietate”, completează specialistul în nutriţie.

Mai mult, studiile de specialitate arată că acest produs alimentar este recomandat femeilor aflate la menopauză, deoarece stimulează secreţia hormonilor estrogeni şi creşte sensibilitatea acestora, atenuând simptome precum bufeuri şi nervozitate. De asemenea, antioxidanţii din murături previn apariţia nitrozaminelor cancerigene, rezultate în urma digestiei cărnurilor sau a preparatelor din carne precum şi oxidarea grăsimilor alimentare ingerate.

