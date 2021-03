UPDATE FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier la Sălciua: O persoană, la SPITAL după ce un autotren ieșit în decor

Stația de Pompieri Câmpeni a intervenit la un accident produs pe DN75, pe raza localității Brăzești, comuna Sălciua. O persoană este încarcerată.

Din primele informații este vorba despre un autotren (care transporta două capuri tractor), ieșit de pe carosabil, cu pericol de a ajunge in râul Arieș. În accident au fost implicate două persoane, una rămânând încarcerată în cabina autotrenului.

Au fost alocate o autospecială cu apă și spumă și un SMURD B2.

Vom reveni cu detalii.

UPDATE ISU 15:30: Victima a fost descarcerată si predata echipajului medical, conștientă, suferind un traumatism toracic.

UPDATE ISU 15:45: După evaluarea medicală, victima a suferit politraumatisme abdominale, posibilă hemorgie internă, fiind transportată spre Turda pentru a face joncțiunea cu un echipaj medical TIM (cu medic)

UPDATE IPJ ALBA 17.00: Un bărbat in vârsta de 50 de ani, din Cluj Napoca, in timp ce conducea un cap tractor cu remorca in direcția Baia de Aries – Turda, a pierdut controlul asupra acestuia, a părăsit partea carosabila și s-a răsturnat in afara carosabilului, la o diferența de nivel de 5 metri, pe marginea râului Aries. In urma accidentului, un bărbat de 48 de ani, din comuna Baciu, Jud Cluj, pasager in autovehicul, a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetarile sunt continuate.