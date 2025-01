Un nou meci derby în „Alba Blaj” Arena! Volei Alba Blaj – Dinamo, sâmbătă, ora 13.00, duelul primelor două clasate, cu o miză uriașă

Sâmbătă, la ora 13.00, în „Alba Blaj” Arena este un nou derby al Diviziei A1 la volei feminin, între primele două clasate din ierarhie, Volei Alba Blaj – Dinamo București (transmis pe TVR Sport).

Echipa din „Mica Romă” este la 3 puncte în spatele formației la care activează blăjeanca Ramona Rus, iar în cazul unui succes cu 3-0 sau 3-1 ar prelua fotoliul de lider cu două runde înaintea încheierii sezonului regular. Partida contează pentru etapa 20, iar ierarhia poate suferi modificări la vârf întrucât campioana CSO Voluntari (locul 3, cu un punct mai puțin decât Blajul) are deplasare la Brașov (locul 4, 36 de puncte). În meciul tur, în 20 noiembrie 2024, între două formații imbatabile la acea oră, Volei Alba Blaj s-a impus cu 3-2, după ce a condus cu 1-0, recuperând de la 1-2.

La o săptămâna distanță de confruntarea spectaculoasă adjudecată în fața fanilor cu CSO Voluntari (3-0, după primele două seturi electrizante), Volei Alba Blaj are parte de o nouă întâlnire cu o miză imensă, în joc fiind prima poziție la încheierea sezonului regular. Gruparea ardeleană este în mijlocul unui program încărcat, iar săptămâna viitoare sunt alte două deplasări dificile, la Porto (marți, 4 februarie, turul sferturilor de finală ale Cupei CEV), respectiv la Lugoj (sâmbătă, 8 februarie, în penultima etapă). Blajul are 5 victorii din tot atâtea meciuri în acest an sub comanda antrenorului spaniol Guillermo Naranjo Hernandez, ultimul meci adjudecat fiind în intermediară, la Pitești, cu „lanterna roșie” FC Argeș (o victorie și 15 eșecuri), scor 3-0 (25-21, 25-21, 25-14).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI