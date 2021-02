Un deputat de Alba, singurul parlamentar PNL care a VOTAT moțiunea simplă împotriva lui Vlad Voiculescu. Explicații HALUCINANTE

Corneliu Olar, deputatul PNL care a votat pentru adoptarea moțiunii simple inițiate de PSD împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, oferă explicații incredibile. Acesta a declarat, în cursul zilei de 17 februarie, că a făcut o greșeală atunci când a folosit tableta ca să voteze pentru că se afla într-o zonă fără semnal și s-a conectat greu la Camera Deputaților. Acesta a mai menționat că votul său nu a fost unul intenționat.

„A fost o greşeală. Am votat pe tabletă şi a fost o greşeală. Nu am apăsat pe buton şi foarte greu am accesat pentru că sunt într-o zonă fără semnal şi foarte greu mă conectez la Camera Deputaţilor. Am tot dat şi nu îmi apărea imaginea şi la vot, din greşeală am votat, dar nu intenţionat”, a declarat Corneliu Olar, pentru News.ro.

Potrivit votului electronic afişat pe site-ul Camerei Deputaţilor, în favoarea moţiunii simple a votat şi liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale Varujan Pambuccian

Camera Deputaţilor a respins moţiunea simplă iniţiată de 109 deputaţi social-democraţi împotriva ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu. Anterior votului, liderul deputaţilor PSD Alfred Simonis a solicitat ca votul la moţiunea simplă să fie unul secret, însă cererea a fost respinsă.

Din 304 deputaţi prezenţi, au fost 140 de voturi „pentru”, 161 „contra”, o abţinere, iar doi deputaţi nu au votat.

Sursa: stiripesurse.ro