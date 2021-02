Un an de la PRIMUL CAZ confirmat de infectare cu COVID-19: Evoluția pandemiei în Romania

Vineri, 26 februarie se împlinește un an de la confirmarea primului caz de infectare cu noul coronavirus și de când România se luptă cu pandemia. Un an plin de numere mari de infectări, de vindecări, dar și de decese.

În acest an am ajuns la un total de aproape 800.000 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Ieri am avut aproape 4.000 de cazuri noi. Cele mai multe au fost depistate în București, Cluj și Iași, iar la polul opus Covasna, Mehedinți și Harghita. Am fost pe un platou, dar cazurile au început să crească din nou.

În prima lună de pandemie am depășit cu puțin 1.000 de infectări și am avut 29 de pacienți internați la ATI.

Prima lună de COVID-19

-1.029 cazuri de infectări

-94 persoane vindecate

-17 decese

-29 pacienți internați la ATI

Apoi numerele au început să crească ușor, ușor, motiv pentru care am avut stări de alertă și restricții până în iulie. Din vară lucrurile au început să se relaxeze puțin, însă nu pentru mult timp, pentru că, din nou cifrele au început să crească. Am început să avem recorduri de toate felurile, atât pozitive, cât și negative.

-Cele mai multe cazuri – 18 noiembrie – 10.269 cazuri noi

-Luna cu cele mai multe infectări – Noiembrie 2020 – 234.023 noi infectări

-Record ATI – 1 decembrie 1.259 pacienți

-Cele mai multe decese – 8 decembrie – 213 oameni

Vârful epidemiei a fost în luna noiembrie, cu peste 200.000 de teste pozitive, iar cea mai neagră zi a fost pe 18 noiembrie când am avut peste 10.000 de cazuri într-o singură zi. Spitalele au ajuns să fie suprasolicitate, pacienți mutați de la un spital la altul. Nici recordul ATI nu a întârziat să apară, iar pe 1 decembrie am avut internați la Terapie Intensivă aproape 1.300 de oameni.

Top 5 județe cu cele mai multe cazuri

Mun. București – 125.650 cazuri totale

Cluj – 38.553 cazuri totale

Timiș – 36.708 cazuri totale

Iași – 32.908 cazuri totale

Constanța – 31.386

Top 5 județe cu cele mai puține cazuri

Covasna – 5.819

Mehedinți – 5.876

Harghita – 6.087

Tulcea – 6.308

Gorj – 6.487

Pe 8 decembrie stabileam și tristul record al deceselor, 213 oameni într-o singură zi, dintre care cei mai mulți aveau peste 50 de ani.

Total decese 26 februarie – 8 decembrie 12.660 de persoane

Luna cu cele mai multe decese – Noiembrie 2020 – 4.463 decese

Toți epidemiologii din lume spun că trebuie să testăm masiv și să accelerăm campania de vaccinare. E drept, numărul celor vaccinați de la noi l-a depășit pe cel al infectărilor, dar chiar și așa, nu suntem acolo unde ar trebui ca să fim liniștiți. Am coborât iar la 20.000 de oameni vaccinați pe zi, deși de două luni ne promit organizatorii campaniei de vaccinare că vor fi folosite 100.000 de doze de vaccin în fiecare zi.

Trei vaccinuri sunt folosite la noi până în acest moment, Pfizer, Moderna și AstraZeneca și din aproape 5.000 de reacții adverse înregistrate, una singură a fost de tip anafilactic.

Sursa: alephnews.ro