Curier Județean

Trei bărbați, trimiși în judecată la Alba Iulia pentru violențe comise în grup: Ce li se reproșează

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Trei bărbați, trimiși în judecată la Alba Iulia pentru violențe comise în grup: Ce li se reproșează

Trei bărbați vor fi judecați pentru lovire sau alte violențe, după ce un judecător de cameră preliminară de la Judecătoria Alba Iulia a stabilit, prin încheierea pronunțată pe 20 octombrie 2026, că rechizitoriul procurorilor este legal întocmit și că probele din urmărirea penală au fost administrate corect.

Petrecerea Divorțaților

Ce li se reproșează

Potrivit rechizitoriului din 3 august 2026, incidentul ar fi avut loc pe 30 martie 2024, în jurul orei 16:30. Acuzarea susține că cei trei, acționând împreună, ar fi lovit o persoană vătămată, inclusiv cu pumnul în zona abdomenului.

Încadrarea juridică vizează infracțiunea de lovire sau alte violențe în forma agravată. În cazul a doi dintre inculpați, rechizitoriul menționează și dispozițiile privind participația penală, ceea ce indică faptul că alți participanți la incident, numiți „suspecți”, ar fi fost minori. Pentru toți cei trei se reține și art. 77 lit. a) din Codul penal, privind circumstanțele agravante ale săvârșirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună. Pentru unul dintre ei se reține suplimentar lit. d) a aceluiași articol.

Instanța a constatat că rechizitoriul conține elementele cerute de art. 328 din Codul de procedură penală, iar probele au fost strânse cu respectarea dispozițiilor legale. A fost reținută și competența materială și teritorială a Judecătoriei Alba Iulia.

Rechizitoriul se bazează pe declarația persoanei vătămate, pe declarațiile suspecților și ale inculpaților, pe depozițiile a patru martori și pe alte înscrisuri.

Hotărârea a putut fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

23 octombrie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. UNIREA – Str. PRINCIPALA partial, str. POMILOR partial, Strada GARII, Strada GARA UNIREA 28/10/2026 09:00 – 28/10/2026 16:00 […]

Citește mai mult

Curier Județean

23 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

23 octombrie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 23 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Amenzi de peste 5.000 de lei, date de polițiști la Ocna Mureș: Aproape 200 de mașini și persoane, verificate cu aplicația eDAC

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

23 octombrie 2026

De

Amenzi de peste 5.000 de lei, date de polițiști la Ocna Mureș: Aproape 200 de mașini și persoane, verificate cu aplicația eDAC Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au desfășurat la data de 22 octombrie 2026, în intervalul orar 16.00 – 19.00,o acțiune, pe raza orașului Ocna Mureș și a localităților arondate, care a […]

Citește mai mult