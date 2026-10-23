Trei bărbați, trimiși în judecată la Alba Iulia pentru violențe comise în grup: Ce li se reproșează

Trei bărbați vor fi judecați pentru lovire sau alte violențe, după ce un judecător de cameră preliminară de la Judecătoria Alba Iulia a stabilit, prin încheierea pronunțată pe 20 octombrie 2026, că rechizitoriul procurorilor este legal întocmit și că probele din urmărirea penală au fost administrate corect.

Ce li se reproșează

Potrivit rechizitoriului din 3 august 2026, incidentul ar fi avut loc pe 30 martie 2024, în jurul orei 16:30. Acuzarea susține că cei trei, acționând împreună, ar fi lovit o persoană vătămată, inclusiv cu pumnul în zona abdomenului.

Încadrarea juridică vizează infracțiunea de lovire sau alte violențe în forma agravată. În cazul a doi dintre inculpați, rechizitoriul menționează și dispozițiile privind participația penală, ceea ce indică faptul că alți participanți la incident, numiți „suspecți”, ar fi fost minori. Pentru toți cei trei se reține și art. 77 lit. a) din Codul penal, privind circumstanțele agravante ale săvârșirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună. Pentru unul dintre ei se reține suplimentar lit. d) a aceluiași articol.

Instanța a constatat că rechizitoriul conține elementele cerute de art. 328 din Codul de procedură penală, iar probele au fost strânse cu respectarea dispozițiilor legale. A fost reținută și competența materială și teritorială a Judecătoriei Alba Iulia.

Rechizitoriul se bazează pe declarația persoanei vătămate, pe declarațiile suspecților și ale inculpaților, pe depozițiile a patru martori și pe alte înscrisuri.

Hotărârea a putut fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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