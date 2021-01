Transavia, cel mai mare producător de carne de pasăre, INVESTEȘTE 15-20 milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţii de producţie şi atingerea bornei de peste 100.000 tone carne anual.

Transavia, cel mai mare pro­ducător de carne de pui de pe plan local, controlat de familia Popa din judeţul Alba, cu o producţie de 90.000 de tone de carne anual, plănuieşte în acest an creşterea volumului de producţie cu 15%, astfel trecând pragul de 100.000 de tone de carne, potrivit reprezentanţilor companiei.

„Continuăm să investim pentru a susţine businessul dezvoltat integral pe verticală. Avem un plan de investiţ ii de 15-20 milioane de euro pe care îl vom implementa în dezvoltarea capacităţii de producţie şi atingerea bornei de peste 100.000 tone carne anual. O cifră istorică şi pentru industrie, nu doar pentru Transavia“, a spus pentru ZF Ioan Popa, preşedintele grupului Transavia.

Grupul are 28 de ferme de creştere a păsărilor, localizate în opt judeţe din România, în Alba, Cluj, Sibiu, Braşov, Timiş, Mureş, Harghita şi Caraş-Severin având o suprafaţă de teren agricol cumulată de 10.000 de hectare.

Sursa: zf.ro